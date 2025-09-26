Mühendis Tek-Sen Enerji Sendikası iki yaşında

Türkiye’deki kamu mühendisleri ve teknik personelin sesi olan Mühendis Tek-Sen ENERJİ Sendikası, kuruluşunun 2’nci yılını kutluyor. Kurulduğu günden bu yana üyelerinin haklarını savunmak ve kamu mühendisliğinin geleceğine yön vermek için önemli adımlar atan Sendika, kamu mühendisleri ve teknik personelin toplumdaki saygınlığının artırılması ve maaşların hak edilen seviyeye ulaşması için çalışmalarını sürdürüyor. Mühendis Tek-Sen Enerji Sendikası Başkanı Mümin Güler, iki yıl gibi kısa bir sürede önemli mesafe kat ederek büyük işlere imza attıklarını ifade etti. Bugüne kadar üyeleriyle birlikte önemli işlere imza attıklarını söyleyen Güler, liyakat, adalet, yetersiz ücret artışları ve mesleki haklar konularında kamuoyunda ses getiren çalışmalar gerçekleştirdiklerini belirtti. En büyük önceliklerinin Meslek Kanunu’nun çıkarılması olduğunu belirten Güler, “Kamu mühendisleri ve teknik hizmet personelinin eğitim, sorumluluk ve emeğinin karşılığını alabilmesi için çağın gerekliliklerine göre düzenlenmiş kapsamlı bir Meslek Kanunu gerekiyor. Ayrıca adil ücretlendirme, enflasyon karşısında düzenli maaş artışları ve ek ödemelerin artırılmasını da talep ediyoruz” dedi.

‘MÜCADELEMİZ DEVAM EDECEK’

Gelecek dönem hedefleriyle ilgili de bilgi veren Güler, şu açıklamalarda bulundu:

“Üyelerimizin güvenli ve sağlıklı koşullarda çalışabilmesi için koruyucu giyim hakkı ve iş sağlığı-güvenliği standartlarının yükseltilmesi konularında çalışmalar yapmaya devam edeceğiz. Aynı zamanda mühendislik mesleğinin toplumdaki saygınlığının artırılması, toplumsal katkısının görünür kılınması da öncelikli hedeflerimiz arasında yer alıyor. Üyelerimizin ekonomik, sosyal ve mesleki haklarını her platformda savunmayı sürdürecek, mesleki sıkıntılarında ise güçlü hukuk ekibimizle kanunların tanıdığı tüm imkânlarla yanlarında olmayı sürdüreceğiz. İhtiyaç duyulan koşullarda iş bırakma eylemlerimize devam edeceğiz. Ekonomik şartlar karşısında maaşların korunması için Eşel-Mobil sisteme geçilmesi için pes etmeden sesimizi yükselteceğiz. İki yılda hayata geçirdiğimiz tüm etkinlikleri daha da artırarak, mücadelemizi sürdüreceğiz”