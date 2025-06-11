Mühendisler hakları için miting düzenleyecek

Mühendis TEK-SEN Enerji Sendikası ile Mühendis Tek-Sen Ulaştırma; kamu sektöründe istihdam edilen mühendisler ve teknik hizmet çalışanlarının yıllardır biriken sorunlarına dikkat çekmek amacıyla 14 Haziran saat 13.00'te Ankara Anıtpark'ta miting yapacak. Meslek Kanunu, düşük ücret politikaları, mesleki itibarsızlık ve güvencesiz çalışma koşullarına tepki göstermek ve bu sorunları gündeme getirmek amacıyla bir araya gelecek olan sendika üyeleri, Mühendis TEK-SEN Enerji Sendikası Genel Başkanı Mümin Güler ve Mühendis TEK-SEN Ulaştırma Sendikası Genel Başkanı Cuma Paksoy önderliğinde, haklarını savunmak ve seslerini duyurmak için alanlarda olacak.

BEYİNLİ BALONLAR UÇURULACAK

Mitingde 'liyakat', 'meslek kanunu', 'adalet', 'maaş' ve 'beyin göçü' gibi temel talepler farklı sembollerle vurgulanacak. Mühendis TEK-SEN Enerji Sendikası Genel Başkanı Mümin Güler mitinge yönelik basına yaptığı açıklamada; "Dev tak köprüden ve bayraklı yoldan geçerek miting alanına giriş yapılacak. Miting alanında, kamu mühendisleri ile teknik personelin; düşük ücret politikalarının, mesleki saygınlık kaybının ve yok sayılan haklarının sembolik bir ifadesi olarak, 'sessiz çığlık' eylemi gerçekleştirilecek. Miting, sendikanın sosyal medya hesaplarından da canlı yayınlanarak geniş kitlelere ulaşacak. Alanda, kamu mühendislerinin ve teknik personelin emeğini temsil eden 'Dev Çarklar Heykeli' yer alacak. Miting sırasında, üzerinde beyin görselleri bulunan balonlar katılımcılar tarafından iplerle gökyüzüne yükseltilecek. Beyin figürleriyle donatılmış balonlar, ülkemizden yurt dışına göç eden mühendislerin, mimarların ve diğer nitelikli teknik personelin beyin göçünü temsil edecek" dedi.