Muhittin Böcek’e İBB’yi sordular

İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ne (İBB) yönelik yolsuzluk iddiasıyla yürütülen soruşturma davaya dönüşürken ilk duruşma tarihi 9 Mart 2026 olarak belirlendi. İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun da aralarında bulunduğu 402 sanık hakkında hazırlanan İBB iddianamesinin ek klasörleri de geçen günlerde Ulusal Yargı Ağı Bilişim Sistemi’ne yüklendi.

Davaya yönelik tartışmalar sürerken ek klasörlerden tanıdık bir isim çıktı. Antalya Büyükşehir Belediyesi’ne yönelik soruşturma kapsamında 5 Temmuz’dan bu yana tutuklu CHP’li Antalya Büyükşehir Belediyesi Başkanı Muhittin Böcek’in, İBB soruşturması kapsamında “tanık” olarak ifade verdiği ortaya çıktı.

Ekim ayında da Böcek’in, “etkin pişmanlıktan” faydalanmak üzere tutuklu bulunduğu Antalya’da savcılığa başvurduğu öne sürülmüştü. İddiaların ardından açıklama yapan Böcek, etkin pişmanlıktan yararlanma yönünde başvurusu bulunmadığını duyurdu.