Muhittin Böcek’e tepki: Bir insanın hatırasına saldıracak kadar mı alçaldınız?

Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı’nın Antalya Büyükşehir Belediyesi’ne yönelik yürüttüğü yolsuzluk soruşturması kapsamında tutuklu bulunan Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, seçim döneminde CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in talebi doğrultusunda, geçen yıl hayatını kaybeden Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek'e 950 bin Avro teslim ettiğini iddia etmesi üzerine CHP Manisa İl Başkanı İlksen Özalper’den tepki geldi.

“KENDİSİNİ SAVUNAMAYACAK BİR İNSANIN HATIRASINA SALDIRACAK KADAR MI ALÇALDINIZ?”

Özalper yaptığı açıklamada, “Merhum Büyükşehir Belediye Başkanımız, değerli yol arkadaşımız Ferdi Zeyrek’in adının birtakım iddialara malzeme edilmesini vicdan sahibi hiç kimse kabul edemez! Siyasi çıkar uğruna, aramızda olmadığı için kendisini savunamayacak bir insanın hatırasına saldıracak kadar mı alçaldınız? Ortaya atılan mesnetsiz iddialar, hem Ferdi Başkan’ın hatırasına hem de Manisa’da yürütülen temiz, şeffaf ve gönüllülük esasına dayalı seçim mücadelesine de açık bir saldırıdır. Ferdi Zeyrek’in seçim kampanyasına tanıklık eden herkes çok iyi bilir ki, bizim hiçbir zaman gösterişli seçim ofisleriyle, milyonluk organizasyonlarla, araç filolarıyla yürüttüğümüz bir seçim mücadelemiz olmadı. Toplantılarımızı örgüt binamızda ve Ferdi Başkan’ın kendi ofisinde yaptık. Kampanya boyunca milletvekillerimizden yöneticilerimize, gönüllülerimizden örgüt emekçilerimize kadar herkes imkânları ölçüsünde katkı sundu. Pek çok harcama kişisel fedakârlıklarla karşılandı” diye konuştu.

“AMAÇ ÖZGÜR ÖZEL’E SALDIRMAK”

“Bugün milyonlarca liralık, yüz binlerce euroluk para trafiğinden söz edenler önce şu sorulara cevap versin” diye devam eden Özalper, “Eğer iddia edildiği gibi bir kaynak vardıysa bunun sahadaki karşılığı nerede? Nerede seçim koordinasyon merkezleri? Nerede araç filoları? Nerede medya reklamları? Nerede milyonluk kampanya organizasyonları? Manisalılar da, bu kampanyada görev alan binlerce yol arkadaşımız da gerçeği bilmektedir. Asıl amaç, aramızda olmadığı için iddialara bizzat cevap veremeyecek bir insanın adını kullanarak Genel Başkanımız Özgür Özel’e ve Cumhuriyet Halk Partisi’ne saldırmaktır. Herkes bilsin ki; yol arkadaşımız, kardeşimiz Ferdi Zeyrek’in emeğini, mücadelesini ve hatırasını siyasi hesaplara malzeme etmeye çalışanlardan bunun hesabını soracağız. İftiranın gölgesinde siyaset yapanlar, eninde sonunda gerçeklerin altında kalmaya mahkumdurlar!” ifadelerini kullandı.