Muhittin Böcek'in tutuklanan 2 şoförünün ifadesi ortaya çıktı: ‘Başkanın ya da ekibinin elinde çanta bulunmuyordu’

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından, İBB'ye yönelik 'suç örgütü yöneticisi olmak', 'suç örgütüne üye olmak', 'irtikap', 'rüşvet', 'nitelikli dolandırıcılık', 'kişisel verileri hukuka aykırı ele geçirmek' ve 'ihaleye fesat karıştırmak' suçlarından yürüttüğü "yolsuzluk" soruşturması kapsamında, Antalya Büyükşehir Belediyesine yönelik davada tutuklu yargılanan Muhittin Böcek'in şoförleri Aydın Günaydın ve Özer Uygun dün akşam tutuklandı.

Savcılık, tutuklamaya sevk yazısında iki ismin "salt şoförlük görevini icra etmediklerini" iddia ettti. İki ismin Böcek’in en yakınındaki kişiler olduğunu, talimatla hareket ettiklerini kaydeden savcılık, iki ismin de "iletişimlerini gizlemek amacıyla" telefonlarını sık sık kapattıklarını öne sürdü.

"BAŞKANIN YA DA EKİBİNİN ELİNDE ÇANTA BULUNMUYORDU"

Tutuklanan Aydın Günaydın ifadesinde şunları söyledi:

"Yaklaşık 20 yıldır Muhittin Böcek’in yanında çalışırım. İlk özel kaleminde görev yapıyordum sonrasında ilçe başkanı ile tek başıma makro müdürlüğü yapıyordum. Bahsedilen tarihte iki araca Manisa iline gittik. Öndeki aracı ben kullanıyordum. Araçta başkan Muhittin Böcek ve özel kalemi Yasin YELDİK bulunuyordu. Arkadaki araçta ise Özer ile birlikte koruma polisi ve basın danışmanı Serdar vardı. Serdar'ın soyadını hatırlamıyorum. Muhittin Böcek Manisa Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Adayı Ferdi Zeyrek’e destek olmak için Manisa iline gideceğimizi bahsetmişti. Manisa ili girişinde benzin istasyonunda mola verdik. Muhittin Böcek özel kalem ve korumaları ile birlikte lavaboya gitti, ben araç marketin kenarına çekerek bekledim. 15 dakika sonra benzinlikten ayrıldık. Başkan Muhittin Böcek’e atılan ve o günlerde basın YELDİK’e gönderdiği konuma gittik. Benzinliğin dışında aracın yanında beklediğim için başkanın burada birisiyle görüşmediğini bilmiyorum.

Gönderilen konuma gittiğimizde başkan Ferdi Zeyrek ile görüştü. Ben ve korumalar dışarıda bekledik. Görüşme yapılan yer FZ Yapı isimli iş yeriydi. Sanayi tesislerinin yanında bulunuyordu. İçeriye ne konuştuklarını bilmiyorum. Yanlarında kimse yoktu. Yaklaşık 3 saat boyunca ofisteydik sonra hep birlikte yemek yenilecek yere gittik. Yemek yedikten sonra Antalya’ya dönüş için hareket ettik. Gerek gidişte gerekse dönüşte Muhittin Böcek arkada Manisa’ya gidişimizle ilgili konuşmadı. Benim bildiğim kadarıyla yine diğer araçta, o yolcu benzinlikte lavaboya giderken başkanın ya da ekibinin elinde çanta bulunmuyordu.

Muhittin Böcek ile Ferdi Zeyrek’in ne zamandan beri tanışık olduklarını bilmiyorum. Manisa’ya giderken oradan kimseyle irtibat kurmadı. Belirttiğim üzere konum bilgisi başkana gönderildi. Muhittin Böcek’in adaylık sürecinde başka kişilerin de ismi geçiyordu, bunun dışında kendisinin aday gösterilmeyeceği hususunda bilgim yoktur. Bu konuda söyleyecek bir şeyim yoktur. Kendisinin yargılandığı davada ki iddiaları da bilmiyorum. Bu konulara dahil olmadım."

"SUÇLAMALARI KABUL ETMİYORUM"

Bir diğer şoför Özer Uygun ise ifadesinde, "Atılı suçlamaları kabul etmiyorum, suçsuzum, artçı şoförüm, koruma polislerini taşıdığım bir araç var, görev kartı çıkar gideriz, makam aracı nereye giderse oraya gider, dururuz. Gördüğüm bir şey yoktur, suçlamaları kabul etmiyorum, serbest bırakılmamı talep ediyorum" dedi.