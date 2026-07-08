Muhittin Böcek'in tutukluluğuna devam kararı: Duruşma 8 Eylül’e ertelendi

Antalya Büyükşehir Belediyesi’ne yönelik operasyon kapsamında yaklaşık bir yıldır tutuklu Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek ve oğlu Gökhan Böcek dün bir kez daha hâkim karşısına çıktı.

Antalya 6. Ağır Ceza Mahkemesi’ndeki duruşmada tanıklar ifade verdi. Yalnızca sağlığına kavuşmak istediğini belirterek tahliyesini isteyen Muhittin Böcek, “Hesabını veremeyeceğim hiçbir işin içinde olmadım. Bu süreçte dost bildiklerimizin yanlış yaptığını da gördüm. Sağlık durumum her geçen gün kötüleşti kas kaybı yaşadım, 12 kilo verdim. Akçeli işlerle, parayla, pulla hiçbir zaman işim olmadı” dedi.

Mahkeme, Böcek ve oğlunun tutukluluk halinin devamına karar verdi. Duruşma, 8 Eylül’e ertelendi.