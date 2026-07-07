Muhittin Böcek ve Gökhan Böcek'in tutukluluğuna devam kararı verildi: ‘Cezaevinde gizli gizli ağladım’

Antalya Büyükşehir Belediyesi'ne yönelik “rüşvet” ve “yolsuzluk” suçlamasıyla açılan davaya devam edildi. Belediye başkanı Muhittin Böcek ve oğlu Gökhan Böcek'in tutuklu olduğu dava, Antalya Bölge Adliye Mahkemesi Toplantı Salonu'nda görüldü. Savunma yapan Gökhan Böcek, “Hakkımda istinat edilenler suç unsuru değildir. Soruşturma başladığında yurt dışındaydım ve kendi irademle gelerek teslim oldum. Bir yıldır tutukluyum. Hakkımda gerçeği yansıtmayan ifadeler veriyorlar. Babamın nüfuzunu kullanmadım. Babamdan 5 dakika da olsa randevu talep edenlerin bugün hakkımda ifade verdiğini görüyorum” dedi.

Delillerin toplandığı belirten Böcek, "Hakkımdaki iddialar iş, ticaret ve alışverişten ibarettir. Tutuklandığımda oğlum 7 aylıktı, annesi de tutuklanmıştı. Baba olarak bunun manevi yükünü taşıyorum. Tutukluluğumun devamını gerektiren hiçbir unsur kalmadığını düşünüyorum. Tahliyemi talep ediyorum" diye konuştu.

Sağlık sorunları nedeniyle tahliye olma talebini yineleyen Muhittin Böcek ise “Ağır Covid-19 geçirmiş birisiyim. 108 gün yoğun bakımda kaldım. Mahkeme için sağlık raporu almam istendiğinde daha heyet beni çağırmadan, raporun reddedildiği yönünde iddialar ortaya atıldı. Cezaevine girdiğimde 12 ilaç kullanıyordum, şu an bir günde 25 ilaç kullanıyorum. İlaçları yükselten de raporu veren de aynı doktorlar. Vicdanları rahat mı, merak ediyorum. Bu durum beni üzdü ve cezaevinde gizli gizli ağladım" ifadelerini kullandı. Kamu zararı suçlamalarını reddeden Böcek, "Hesabını veremeyeceğim hiçbir işin içinde olmadım. Ben 12 dönüm yerimi devlete bağışladım, okul yapıldı. Bir yıldır ek ifadelerle cezaevinde kalmak istemeyenleri, dost bildiklerimin yanlış yaptığını üzülerek gördüm. Parayla, pulla hiçbir zaman işim olmadı. Tahliyemi istiyorum" dedi.

Mahkeme heyeti, Muhittin Böcek ve Gökhan Böcek'in tutukluluk halinin devamına karar vererek, davayı 8 Eylül'e erteledi.