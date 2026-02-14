Muhittin Böcek yeniden hastaneye kaldırıldı. Uzun süredir uyku apnesi rahatsızlığı bulunan Böcek’in, durumunun ağırlaşması üzerine Antalya Şehir Hastanesi’ne sevk edildiği öğrenildi.

Avukatları, uyku apnesinin ileri seviyede olduğunu ve zaman zaman solunumun durduğuna ilişkin bulguların raporlara yansıdığını belirterek, sağlık sorununun yaşamsal bir boyut kazandığını ifade etti.

TUTUKLULUĞU DEVAM EDİYOR

Geçtiğimiz günlerde düzenlenen tensip zaptında Böcek’in tutukluluk durumu değerlendirilmiş ve tutukluluğunun devamına karar verilmişti.

44 YILA KADAR HAPİS İSTEMİ

Antalya Büyükşehir Belediyesi’ne yönelik soruşturma kapsamında hazırlanan iddianame kabul edildi. İddianamede, 5 Temmuz 2025’te tutuklanan Muhittin Böcek’in yanı sıra oğlu Mustafa Gökhan Böcek ve eski İl Emniyet Müdürü İlker Arslan’ın da aralarında bulunduğu toplam 41 kişi şüpheli olarak yer alıyor.

Savcılık, Böcek hakkında 15 yıl 6 aydan 44 yıla kadar hapis cezası talep ediyor. Davanın ilk duruşması 16 Mart’ta görülecek.