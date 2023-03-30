Muhtar cinayetinde şoke eden ayrıntı: Katil zanlıları babası ve kardeşi çıktı!

Şanlıurfa'nın Viranşehir ilçesinde silahlı saldırı sonucu öldürülen muhtarın katil zanlıları üvey kardeşi ve babası çıktı. Adliyeye sevk edilen zanlılar tutuklanarak cezaevine gönderildi.

İHA
Yayınlanma: 30 Mart 2023 - 13:11
Muhtar cinayetinde şoke eden ayrıntı: Katil zanlıları babası ve kardeşi çıktı!
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Şanlıurfa’nın Viranşehir ilçesine bağlı Yenişehir Mahallesi'nde dün evine giderken silahlı saldırıya uğrayan Kırbalı Mahallesi Muhtarı Behçet Şenbayram hayatını kaybetti.

Cinayeti işleyen kişi ya da kişileri belirlemek için çalışma yapan polis ekipleri, hayatını kaybeden Muhtar Şenbayram’ın babası Hidayet Ş. ile üvey kardeşi Necmettin Ş.’yi gözaltına aldı.

BABASI VE KARDEŞİ TUTUKLANDI

Emniyete götürülen baba ve oğlu, buradaki sorgularının ardından adliyeye sevk edildi. Hakim karşısına çıkarılan zanlılar tutuklanarak cezaevine gönderildi. 



Şanlıurfa muhtar Cinayet

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