Çorum'da eski muhtar, yeni muhtarı öldürdü

Yayınlanma: 24 Şubat 2023 - 09:50

Güncelleme: 24 Şubat 2023 - 09:50

Çorum'un Sungurlu ilçesinin Akçalı Köyü'nde bir dönem muhtarlık yapan İsmail E., iddiaya göre, eski görev yerinin yeni muhtarı Mesut Uzunkaya ile bilinmeyen bir nedenden dolayı tartıştı. Tartışmanın büyümesiyle İsmail E., tabanca ile Mesut Uzunkaya'ya ve babasına ateş etti.

İhbar üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekibi sev edildi. Yapılan müdahalelere rağmen Mesut Uzunkaya hayatını kaybederken, babası Turan Uzunkaya ise yaralı olarak hastaneye kaldırıldı.

Kaçan İsmail E., jandarma ekiplerince yakalanıp, gözaltına alındı. Olaya ilişkin soruşturma sürüyor.