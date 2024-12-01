Muhtarlık kararıyla o mahallede cenaze yemekleri yasaklandı

Yayınlanma: 01.12.2024 - 16:43

Güncelleme: 01.12.2024 - 16:43

Eskişehir’in Sivrihisar ilçesine bağlı Yenidoğan Mahallesi’nde, halkın talebi doğrultusunda cenazelerde taziye yemeği verilmesi yasaklandı. Mahalle muhtarı Atilla Çimen ve ihtiyar heyetinin ortak kararıyla uygulamaya konulan bu yasak, cenazesi olan ailelerin acılarına odaklanmasını ve gereksiz maddi külfetten kurtulmasını hedefliyor.

Muhtar Atilla Çimen, alınan kararı şu sözlerle açıkladı:

“Cenaze sahiplerinin, acısını yaşamak yerine taziye için gelenlere yemek hazırlama telaşına düşmesi bizi rahatsız ediyordu. Bu yüzden taziye yemeklerini kaldırarak farkındalık oluşturmak istedik. Diğer mahallelerden de benzer kararlar bekliyoruz.”

Yenidoğan Mahallesi’nde yaklaşık 300 kişilik nüfusun yüzde 90’ı, kararı destekliyor. Karara uymayanlara herhangi bir yaptırım uygulanmayacağı belirtildi.