Muhtarlık kararıyla o mahallede cenaze yemekleri yasaklandı
Yenidoğan Mahallesi'nde cenaze sahiplerini maddi ve manevi yükten kurtarmak için alınan karar, mahallelinin desteğini aldı.
Eskişehir’in Sivrihisar ilçesine bağlı Yenidoğan Mahallesi’nde, halkın talebi doğrultusunda cenazelerde taziye yemeği verilmesi yasaklandı. Mahalle muhtarı Atilla Çimen ve ihtiyar heyetinin ortak kararıyla uygulamaya konulan bu yasak, cenazesi olan ailelerin acılarına odaklanmasını ve gereksiz maddi külfetten kurtulmasını hedefliyor.
Muhtar Atilla Çimen, alınan kararı şu sözlerle açıkladı:
“Cenaze sahiplerinin, acısını yaşamak yerine taziye için gelenlere yemek hazırlama telaşına düşmesi bizi rahatsız ediyordu. Bu yüzden taziye yemeklerini kaldırarak farkındalık oluşturmak istedik. Diğer mahallelerden de benzer kararlar bekliyoruz.”
Yenidoğan Mahallesi’nde yaklaşık 300 kişilik nüfusun yüzde 90’ı, kararı destekliyor. Karara uymayanlara herhangi bir yaptırım uygulanmayacağı belirtildi.
En Çok Okunan Haberler
-
- Esad'dan ilk açıklama!
- Belediye Başkanı'nın yeni partisi belli oldu
- İddia: Havalimanı el değiştirdi
- ORC'den dikkat çeken seçim anketi
- HTŞ ve tesadüf!
- AKP'den yeni sigara ve alkol düzenlemesi
- Carlo Ancelotti'den Arda Güler kararı!
- Gözlerini buraya dikmişler!
- Şam'dan 'karşı operasyon' mesajı!
- 'Devleti içeriden çökertiyorlar'