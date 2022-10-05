Muğla’da dört ilçede 24 mahallenin yolları yapıldı
Muğla Büyükşehir Belediyesi Eylül ayı içinde Bodrum, Menteşe, Yatağan ve Seydikemer olmak üzere 4 ilçede 24 mahallenin yollarını yeniledi. Çalışmalar kapsamında 73,8 km yenileme çalışması gerçekleştirildi.
Vatandaşların güvenli ve modern yollarda seyahat etmesi için çalışmalarını sürdüren Muğla Büyükşehir Belediyesi ekipleri 13 ilçede yol yapım ve yenileme çalışmalarını sürdürüyor. Özellikle kırsal mahallelerin birbirleri arasında ve merkez ile ulaşımını kolaylaştırmak için projeler hayata geçiren Muğla Büyükşehir Belediyesi, Eylül ayında 24 mahallede çalışma gerçekleştirdi.
4 İLÇEDE 24 MAHALLENİN YOLLARI YENİLENDİ
Eylül ayında Menteşe, Bodrum, Yatağan ve Seydikemer olmak üzere 4 ilçede 24 mahalle yolunda yenileme çalışması yapan Büyükşehir ekipleri bu kapsamda Bodrum’un Bayır-Mumcular-Kısırlar, Dörttepe-Mumcular, Yeniköy-Mazı-Aşağı Mazı, Menteşe’nin Yerkesik-Yeniköy, Esençay, Seydikemer’in Döğer, Çaltıözü, Seki, Gökmen, İzzettin, Esenköy, Boğaziçi Kirme, Kabaağaç, Yatağan’ın Elmacık, Esenköy, Şeref ve Kadıköy Mahallerinin yollarını yeniledi. 4 ilçede 24 mahallede toplamda 73,8 km yol yenileme çalışması gerçekleştirildi.
GRUP MAHALLE YOLLARI YENİLENDİ
Kırsal Mahallelerin yollarını yenilemeye devam eden Büyükşehir Belediyesi ekipleri, Menteşe’nin Kenkercik-Çamoluk-Esençay-Göktepe Mahallelerinde grup yolları yenileme çalışmalarını tamamladı. Ekipler önümüzdeki günlerde Göktepe’de yol ve Esençay Mahallesinde de parke kaplama çalışmasına başlayacak.
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