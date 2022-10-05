Muğla’da dört ilçede 24 mahallenin yolları yapıldı

05 Ekim 2022 Çarşamba, 17:19

Vatandaşların güvenli ve modern yollarda seyahat etmesi için çalışmalarını sürdüren Muğla Büyükşehir Belediyesi ekipleri 13 ilçede yol yapım ve yenileme çalışmalarını sürdürüyor. Özellikle kırsal mahallelerin birbirleri arasında ve merkez ile ulaşımını kolaylaştırmak için projeler hayata geçiren Muğla Büyükşehir Belediyesi, Eylül ayında 24 mahallede çalışma gerçekleştirdi.

4 İLÇEDE 24 MAHALLENİN YOLLARI YENİLENDİ

Eylül ayında Menteşe, Bodrum, Yatağan ve Seydikemer olmak üzere 4 ilçede 24 mahalle yolunda yenileme çalışması yapan Büyükşehir ekipleri bu kapsamda Bodrum’un Bayır-Mumcular-Kısırlar, Dörttepe-Mumcular, Yeniköy-Mazı-Aşağı Mazı, Menteşe’nin Yerkesik-Yeniköy, Esençay, Seydikemer’in Döğer, Çaltıözü, Seki, Gökmen, İzzettin, Esenköy, Boğaziçi Kirme, Kabaağaç, Yatağan’ın Elmacık, Esenköy, Şeref ve Kadıköy Mahallerinin yollarını yeniledi. 4 ilçede 24 mahallede toplamda 73,8 km yol yenileme çalışması gerçekleştirildi.

GRUP MAHALLE YOLLARI YENİLENDİ

Kırsal Mahallelerin yollarını yenilemeye devam eden Büyükşehir Belediyesi ekipleri, Menteşe’nin Kenkercik-Çamoluk-Esençay-Göktepe Mahallelerinde grup yolları yenileme çalışmalarını tamamladı. Ekipler önümüzdeki günlerde Göktepe’de yol ve Esençay Mahallesinde de parke kaplama çalışmasına başlayacak.