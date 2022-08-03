Müküs Çayı'nda kaybolan Eyyüp hemşire 54 gündür aranıyor

03 Ağustos 2022 Çarşamba, 16:57

Beğendik beldesi yakınlarında 11 Haziran'da meslektaşını kurtarmak için suya giren ancak akıntıya kapılan Eyyüp Güneş'e ulaşmak için yürütülen çalışmalarda, Elazığ Polis Sualtı Arama ve Kurtarma, jandarma, AFAD ekipleri ile UMKE ve güvenlik korucularından oluşan 130 kişi görev yapıyor.

Ekipler Müküs Köprüsü ile Çetin Baraj Gölü arasında kalan bölgede arama çalışmalarını sürdürüyor.

VALİ HACIBEKTAŞOĞLU ÇALIŞMALARI İNCELEDİ

Vali Osman Hacıbektaşoğlu, çalışmalarla ilgili incelemede bulundu. İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Uğur Ertekin ve diğer ilgililerden çalışmalarla ilgili bilgi alan Hacıbektaşoğlu, Güneş'in babası Aydın Güneş ve yakınlarıyla görüştü.

Hacıbektaşoğlu, Güneş'e ulaşılması için devletin tüm imkanlarının seferber edildiğini söyledi.

AKINTIYA KAPILMIŞTI

Pervari İlçe Sağlık Müdürlüğü'nde görevli hemşire Halime Timurtaş çayda akıntıya kapılarak yaşamını yitirmiş, arkadaşını kurtarmak için suya giren hemşire Eyyüp Güneş ise sürüklendiği akıntıda kaybolmuştu.