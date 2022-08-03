Müküs Çayı'nda kaybolan Eyyüp hemşire 54 gündür aranıyor
Pervari'de Müküs Çayı'nda kaybolan hemşire Eyüp Güneş'i arama çalışmaları 54 gündür devam ediyor. Son olarak Vali Osman Hacıbektaşoğlu, Güneş'in babası Aydın Güneş ve yakınlarıyla görüştü.
Beğendik beldesi yakınlarında 11 Haziran'da meslektaşını kurtarmak için suya giren ancak akıntıya kapılan Eyyüp Güneş'e ulaşmak için yürütülen çalışmalarda, Elazığ Polis Sualtı Arama ve Kurtarma, jandarma, AFAD ekipleri ile UMKE ve güvenlik korucularından oluşan 130 kişi görev yapıyor.
Ekipler Müküs Köprüsü ile Çetin Baraj Gölü arasında kalan bölgede arama çalışmalarını sürdürüyor.
VALİ HACIBEKTAŞOĞLU ÇALIŞMALARI İNCELEDİ
Vali Osman Hacıbektaşoğlu, çalışmalarla ilgili incelemede bulundu. İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Uğur Ertekin ve diğer ilgililerden çalışmalarla ilgili bilgi alan Hacıbektaşoğlu, Güneş'in babası Aydın Güneş ve yakınlarıyla görüştü.
Hacıbektaşoğlu, Güneş'e ulaşılması için devletin tüm imkanlarının seferber edildiğini söyledi.
AKINTIYA KAPILMIŞTI
Pervari İlçe Sağlık Müdürlüğü'nde görevli hemşire Halime Timurtaş çayda akıntıya kapılarak yaşamını yitirmiş, arkadaşını kurtarmak için suya giren hemşire Eyyüp Güneş ise sürüklendiği akıntıda kaybolmuştu.
Video Haberler
- AKP'ye 'Kayıp 1000 Günü’ yanıtı
- Faciadan dönüldü: Benzin istasyonunda çakmak yaktı
- CHP harekete geçti: 'İptal' isteniyor
- AKP'li belediyenin çöken duvarına tepki
- Kaybolan Eyyüp hemşire 54 gündür aranıyor
- Ümit Özdağ: 'ÖSYM'yi Kasaplar Odası'na bağlayalım'
- Mersin'de hareketli dakikalar
- Avcılar'da köpeğe eziyet eden zanlı gözaltına alındı
- Tahıl yüklü gemi 'Razoni' İstanbul Boğazı'nda
- 'Ne yaparsan yap başaramayacaksın'
En Çok Okunan Haberler
-
- ÖSYM Başkanı Halis Aygün görevden alındı
- Erdoğan talimatı verdi
- Ev sahibiyle kavga eden kiracı polisi vurup intihar etti
- TÜİK enflasyon verilerini açıkladı
- 'Bunu cumhurbaşkanına söyleyemeyiz'
- AKP'den gitmek isteyenlere kasetli şantaj!
- KPSS ile ilgili büyük iddia!
- Yayınevi sessizliğini bozdu
- Saray’da ‘domuz’ korkusu
- Çin'den 'askeri operasyon' açıklaması