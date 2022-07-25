Müküs Çayı'nda kaybolan Eyyüp hemşire 45 gündür aranıyor
Siirt'in Pervari ilçesinde Müküs Çayı'na düşen meslektaşını kurtarmak isterken kaybolan hemşire Eyyüp Güneş'i (21) arama çalışmaları 45. günde de devam ediyor. Güneş'i 130 kişilik ekip arıyor.
İlçeye bağlı Beğendik beldesi yakınlarında 45 gün önce ayağı kayarak çaya düşen İlçe Sağlık Müdürlüğü'nde görevli meslektaşını kurtarmak için suya giren ancak akıntıya kapılan Eyyüp Güneş'in bulunması için su altındaki ağaçlık ve kayalık alanları kontrol ediliyor. Çayın Çetin Baraj Gölü'yle birleştiği noktada da dalış gerçekleştirilerek arama yapılıyor.
30 KİLOMETRELİK MESAFEDE ARANIYOR
Van Jandarma Sualtı Arama ve Kurtarma, Elazığ Polis Sualtı Arama ve Kurtarma görevlileri ile Siirt jandarması, UMKE, AFAD ve güvenlik korucularından oluşan 130 kişilik ekip, Müküs Köprüsü'nden Çetin Barajı ve Hidroelektrik Santrali (HES) bölgesine kadar yaklaşık 30 kilometrelik mesafede Güneş'i arıyor.
Pervari İlçe Sağlık Müdürlüğünde görevli hemşire Halime Timurtaş çayda akıntıya kapılarak yaşamını yitirmiş, arkadaşını kurtarmak için suya giren hemşire Eyyüp Güneş ise sürüklendiği akıntıda kaybolmuştu.
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