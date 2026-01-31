Mülakat gitti akademi programı geldi: Maarif model belirleyici olacak

Milli Eğitim Bakanlığı Eğitim Kurumlarına Yönetici Görevlendirme Yönetmeliği dün Resmi Gazete’de yayımlandı. Eski yönetmelikte yer alan "Sözlü Sınav" (mülakat) uygulaması kaldırılırken, yerine Milli Eğitim Akademisi’nin düzenleyeceği "Yönetici Yetiştirme Programı" getirildi. Söz konusu programı 60 ve üzerinde puanla tamamlayanlar yöneticilik başvurusunda bulunabilecek ve puan üstünlüğüne göre görevlendirilebilecek.

SINAVDA AĞIRLIK MAARİF MODELDE

Yöneticiliğe atanacakların gireceği yazılı sınavdaki konuların ağırlık dağıtımları da belli oldu. Genel kültürün ağırlığı yüzde 20 olarak korunurken, T.C. İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük dersi konularının ağırlığı yüzde 10’dan 15’e çıkarıldı. Yazılı sınav konuları ağırlıklarında en dikkat çeken değişim ise eğitim bilimleri ağırlığının yüzde 30’dan yüzde 15’e düşmesi ve Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli’nin yüzde 30 ağırlık ile yeni yönetmelikte kendine yer bulması oldu. Böylece maarif model yazılı sınavın en belirleyici konusu olacak.

SINAV ÜCRETİ BİN 400 LİRA

Eğitim Kurumları Yönetici Seçme Sınavı için başvurular da dün başladı. Sınav ücreti bin 400 lira oldu. Ücretin yüksekliği nedeniyle bazı öğretmenler sınava başvurmaktan vazgeçtiğini belirtti.