'Mülakat mağduru' öğretmenlerin eylemleri 164. gününde

Yayınlanma: 16.04.2025 - 13:15

Güncelleme: 16.04.2025 - 13:15

"Mülakat değerlendirmelerinde mağduriyet yaşadıkları" gerekçesiyle Türkiye’nin birçok ilinden Ankara'ya gelerek adalet ve hak arayışını sürdüren öğretmen adaylarının, Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) önündeki nöbetleri sürüyor.

Basın açıklaması yapan Özkan Özdemir, şunları kaydetti:

"Bizler Milli Eğitim Bakanı'nın 25 Mart'ta yaptığı açık davet üzerine burada bulunmaktayız. Biz bu eylemleri on kişi, on beş kişi sınırlandırırken emniyet güçleriyle bile müzakerelerimiz onaylı geçiyor, Milli Eğitim Bakanlığı önünde açıklamalarımızı yapabiliyor, Milli Eğitim Bakanlığı önünde saatlerce oturma eylemi yapabiliyorduk. Bu, Yusuf Tekin'in işine geliyordu. Kendisine sorulacak 'mülakat mağdurları kapınızda görüşme talep ediyor. Neden görüşmüyorsunuz?' sorusuna vereceği cevabın altyapısını oluşturacaktı. Algıların bakanı çıkıp 'beş kişi, on kişi var ve 1600 kişi mağdur var' diyor. 'Bu kişiler hep alandaki kişiler zaten. Bunlar mağdur değil' diyecekti. Yüzlerce kişi dün burada toplandık. Ama ne olduysa ne bittiyse bize karşı o toleransı tanıyan, Milli Eğitim Bakanlığı kapısında açıklama yapmamıza müsaade buyuran, orada oturmamıza müsaade buyuran emniyet güçleri bile şu arkamızdaki alanı bariyerlerle çevirip bir vatandaş olarak bile Milli Eğitim Bakanlığı kapısının önüne gitmemize izin vermiyor. Bizler 164 gündür bakanın mülakat algısına karşı savaşıyoruz."

"BU HAKLAR İADE EDİLENE KADAR MÜCADELEMİZ DEVAM EDECEK''

Özdemir, parlementodaki bütün milletvekillerine seslenerek, "Bizler artık emeğiyle bir yere gelmek isteyen tüm insanların sesi olmuş durumdayız. Bu haklılık olmasaydı yüzlerce kilometre öteden, 81 ilden çıkıp insanlar bu alanı doldurmazdı. Bizim hak arayışımız 164 gündür devam ediyor. Bu haklar iade edilene kadar bizim bu mücadelemiz devam edecek" dedi.

"EMEKLERİMİZLE BİR YERLERE GELMEK İSTİYORUZ''

Özkan Özdemir, dün Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açıkladığı 25 bin öğretmen atamasının da yeterli olmadığını belirterek, şöyle konuştu:

"Bu memlekette emeğiyle, alın teriyle bir yere gelmiş öğretmenlerin hakkının yerde kalmasına izin vermeyin. 20 yıllık alın terleriyle mücadele eden mülakat mağduru öğretmenler gibi atama bekleyen 500 bine aşkın öğretmen de vardı. Dün sayı açıklandı. Bakın 86 bin ücretli öğretmenlik, pardon bakan bey bu söylemi değiştirdi, 'öyle bir şey yok' dedi. 'Ücret karşılığında ek ders veren öğretici' diye değiştirdi. Aslında bunun adı sömürü, emek sömürüsü, emek hırsızlığıydı. Adını bu şekilde güncelledi. 86 bin ücretli öğretmenin olduğu yerde 25 bin öğretmen ataması gerçekleştirdi. Biz neden çabalıyoruz bu memlekette? Neden okuyoruz? Neden üretmeye çalışıyoruz? Neden emek veriyoruz? Bizim buradan gitmeye başka ülkelere kaçmak gibi bir niyetimiz yok. Bu memleket bizim. Bu memleket atalarımızın kanlarıyla sulanarak kurulan bir memleket. Biz bu memleketi ardımızda bırakıp nereye gideceğiz? Emeklerimizle bir yerlere gelmek istiyoruz" dedi.