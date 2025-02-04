Mülkiye müfettişleri Grand Kartal Otel'ine ilişkin soruşturmada raporlarını tamamladı... Bakan Yerlikaya'dan açıklama

Yayınlanma: 04.02.2025 - 18:51

Güncelleme: 04.02.2025 - 18:51

Bolu Kartalkaya'da 78 kişinin hayatını kaybettiği yangın faciası nedeniyle, "10 gün içinde tüm sorumlular bulunacak" sözü veren İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, raporların tamamlandığını ve Bolu Valiliğine teslim edildiğini açıkladı. Muhalefetin, sözünü hatırlatıp "On beş gündür sorumluların hesap vermediğine" yönelik eleştirilere yanıt veren Bakan Yerlikaya, "Yangında ihmali olanlar, milletimizin yüreğini yakanlar hak ettikleri cezaları çekecekler" dedi.



İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Bolu Kartalkaya'daki Grand Kartal Otel'de 78 insanın çıkan yangın sonucu hayatını kaybetmesine ilişkin başlatılan soruşturma kapsamında İçişleri Bakanlığı tarafından görevlendirilen iki mülkiye müfettişinin hazırladıkları raporu bitirdiklerini ve biten raporların Bolu Cumhuriyet Başsavcılığına iletildiğini sosyal medya hedabından duyurdu:

"21 Ocak Salı günü Kartalkaya’da meydana gelen yangında maalesef 78 vatandaşımız hayatını kaybetti. Milletçe yüreğimiz yandı. Yangının hemen ardından görev alanımızla ilgili İçişleri Bakanlığı olarak iki Mülkiye Müfettişi görevlendirdik ve derhal inceleme çalışmalarına başladılar. Müfettişlerimiz; Bolu Belediyesi ile ilgili raporunu 28 Ocak 2025 tarihinde (7. gün), İl Özel İdaresi ile ilgili raporunu ise 31 Ocak 2025 tarihinde (10. gün) tamamladı ve Bolu Valiliğine teslim etti. Bolu Valiliğimiz de müfettiş raporlarını Bolu Cumhuriyet Başsavcılığına gönderdi. Sayın Cumhurbaşkanımızın da ilk günden itibaren ifade ettikleri gibi, yangında ihmali olanlar, milletimizin yüreğini yakanlar hak ettikleri cezaları çekecekler. Bu vesileyle yangında hayatını kaybeden vatandaşlarımıza bir kez daha Allah’tan rahmet; yakınlarına başsağlığı diliyorum."



