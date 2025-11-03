Multinet Up’tan işletmelere sürdürülebilir tasarruf çözümleri

Tasarruflu gider yönetimi çözümleriyle her ölçekten işletmenin maliyetlerini optimize eden, operasyonel süreçlerini sadeleştiren ve çalışan bağlılığını artırarak tasarrufu sürdürülebilir büyümeye dönüştüren Multinet Up, geliştirdiği yenilikçi hizmetlerle işletmelere verimlilik ve hız kazandırıyor.

Yemek kartı, kurumsal hediye kartı, akaryakıt, filo yönetimi ve kurumsal seyahat gibi alanlarda sunduğu çözümlerle şirketlerin çalışanlarına bağlı giderlerini avantajlı biçimde yönetmesini sağlayan Multinet Up, işletmelerin maliyetlerini kontrol altına alırken dijitalleşme süreçlerine de destek veriyor.

Multinet Up CEO’su Ali Emre Sever, tasarrufun işletmeler için yalnızca harcama azaltmak değil, aynı zamanda sürdürülebilir büyümenin stratejik bir parçası olduğunu vurgulayarak şu ifadeleri kullandı:

“26 yıldır şirketlerin gider yönetimi ve tasarruf süreçlerini kolaylaştıran çözümler sunuyoruz. Temel hedefimiz, maliyetleri optimize eden uçtan uca dijital çözümler geliştirmek.”

“KOBİ’LERİN DİJİTALLEŞME SÜRECİNDE TASARRUFUN ROLÜ BÜYÜK”

Küçük ve orta ölçekli işletmelerin rekabet gücünü artırmak için gider yönetiminin kritik öneme sahip olduğunu belirten Sever, “Biz Multinet Up olarak operasyonel süreçleri sadeleştiriyor, görünmeyen maliyetleri görünür hale getiriyoruz. Böylece KOBİ’ler ön yatırım gerektirmeden dijital dönüşüm yolculuklarına kolayca adım atabiliyor” dedi.

“VERİMLİLİĞİ ARTIRAN ÇÖZÜMLERLE ŞİRKETLERİN BÜYÜMESİNİ DESTEKLİYORUZ”

Şirketin geliştirdiği ürünlerle işletmelerin farklı ihtiyaçlarına yanıt verdiklerini belirten Sever, MultiNet yemek kartı ile işverenlerin SGK, Damga Vergisi ve Gelir Vergisi gibi kalemlerde yüzde 100’e varan vergi avantajı elde ettiğini söyledi.

MultiPetrol çözümüyle araç filosu bulunan firmalar akaryakıt giderlerini dijital ortamda izleyip maliyet tasarrufu sağlarken, MultiTravel hizmetiyle de konaklama ve seyahat giderleri kontrol altına alınabiliyor.

“TASARRUF SADECE BÜTÇEYLE DEĞİL, ÇALIŞAN BAĞLILIĞIYLA DA ÖLÇÜLÜYOR”

Multinet Up, çalışan memnuniyetini de tasarrufun önemli bir bileşeni olarak değerlendiriyor. MultiGift ve MultiFlex gibi esnek yan hak çözümleriyle işverenlere yüzde 45’e varan vergi avantajı sunan şirket, çalışanlara da kişiselleştirilmiş harcama özgürlüğü sağlıyor.

Ali Emre Sever, sözlerini şu şekilde tamamladı:

“Bizim için tasarruf, yalnızca bugünü değil, yarını da güvence altına almak demek. Üye iş yerlerimiz ve kullanıcılarımızla birlikte büyüyerek geleceği hep birlikte inşa etmeyi amaçlıyoruz.”