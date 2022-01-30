Mumcu ve Aksoy, Aksaray’da anıldı
Gazetemiz yazarları Uğur Mumcu ve Prof. Dr. Muammer Aksoy, Adalet ve Demokrasi Haftası kapsamında Aksaray’da anıldılar.
CHP ve Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği (ÇYDD) il yöneticileri ve yurttaşların katıldığı toplantıda Atatürkçü Düşünce Derneği (ADD) Aksaray Şube Başkanı Adil Koç, demokrasi mücadelesinin kararlılıkla sürdürüleceğine değindi.
Gazetemiz yazarı Işık Kansu da verdiği konferansta, Uğur Mumcu’nun çalışmalarından örnekler vererek bugünkü AKP kadrolarının Cumhuriyet ilkelerine karşı yürüttükleri uygulamalarını anlattı.
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