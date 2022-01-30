Mumcu ve Aksoy, Aksaray’da anıldı

Gazetemiz yazarları Uğur Mumcu ve Prof. Dr. Muammer Aksoy, Adalet ve Demokrasi Haftası kapsamında Aksaray’da anıldılar.

cumhuriyet.com.tr
30 Ocak 2022 Pazar, 14:50
Mumcu ve Aksoy, Aksaray’da anıldı
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CHP ve Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği (ÇYDD) il yöneticileri ve yurttaşların katıldığı toplantıda Atatürkçü Düşünce Derneği (ADD) Aksaray Şube Başkanı Adil Koç,  demokrasi mücadelesinin kararlılıkla sürdürüleceğine değindi.

Gazetemiz yazarı Işık Kansu da verdiği konferansta, Uğur Mumcu’nun çalışmalarından örnekler vererek bugünkü AKP kadrolarının Cumhuriyet ilkelerine karşı yürüttükleri uygulamalarını anlattı.


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