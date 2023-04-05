Münevver Hatun Tamuğur son yolculuğuna uğurlandı

Cumhuriyet Vakfı Yönetim Kurulu Üyesi Birol Başaran’ın annesi Münevver Hatun Tamuğur son yolculuğuna uğurlandı.

Erman Şentürk
Yayınlanma: 05 Nisan 2023 - 16:27
Münevver Hatun Tamuğur son yolculuğuna uğurlandı
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Önceki gün 92 yaşında hayata gözlerini yuman Cumhuriyet Vakfı Yönetim Kurulu Üyesi Birol Başaran’ın annesi Münevver Hatun Tamuğur dualar ve gözyaşları eşliğinde son yolculuğuna uğurlandı. 

İzmir'de Buca Baha Yörük Camisi’nde kılınan cenaze namazında merhume Tamuğur’u ailesi, yakınları ve Cumhuriyet Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı ve gazetemiz imtiyaz sahibi Alev Coşkun, Cumhuriyet gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Tuncay Mollaveisoğlu, Yenigün Haber Ajansı Basın ve Yayıncılık A.Ş. Başkanvekili Ali Adnan Aslan, Cumhuriyet köşe yazarı Barış Doster, Cumhuriyet Vakfı yönetim kurulu üyeleri ile Cumhuriyet okurları ebediyete uğurladı.

Tamuğur, cenaze namazının ardından Ayrancılar Mezarlığı’na defnedildi.


Cumhuriyet Gazetesi Cumhuriyet Vakfı Alev Coşkun tuncay mollaveisoğlu Barış Doster

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