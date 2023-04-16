Münevver Karabulut'un babası Süreyya Karabulut'dan 'mezar' çıkışı: 'Cumhurbaşkanı'na çıkarım'

Yayınlanma: 16.04.2023 - 12:45

Güncelleme: 16.04.2023 - 12:55

İstanbul’da 14 yıl önce Münevver Karabulut’u vahşice öldüren ve cezaevinde intihar eden Cem Garipoğlu’nun mezarının açılması için yapılan iki başvuru da reddedildi.

İkinci başvurunun da reddedilmesi üzerine baba Süreyya Karabulut kararın bozulması için harekete geçtiklerini söyledi.

"NE GEREKİYORSA YAPILMASINI İSTİYORUM"

Habertürk'ten Mustafa Şekeroğlu’nun haberine göre, üst mahkemenin de Cem Garipoğlu’nun mezarının açılmasına ret kararı verdiğini söyleyen Karabulut, "Avukatımız Rezzan bey bu kararın bozulması için Adalet Bakanlığı’na başvurdu. Ben de ne gerekiyorsa yapılmasını istiyorum. Avukatımız da bu konuda sağ olsun yapıyor her şeyi" dedi.

"MEZARININ AÇILIP BAKILMASINI İSTİYORUM"

Cem Garipoğlu’nun intihar ettikten sonraki görüntüleri kendisinin görmediğini söyleyen baba Karabulut, Garipoğlu ailesinin kanlı koltuk pozuna tepki gösterdiğini belirterek, "Hiç saygıları yok. Kızımın katledildiği koltukta poz verip, internete koydular. Kızıma saygıları hiç yok. Bu olaydan sonra şüphelerim daha çok arttı. Herkes Cem Garipoğlu’nun ölmediğini söylüyor. Benim kafamda da bu oluştu. O yüzden mezarının açılıp bakılmasını istiyorum" diye konuştu.

"SESİMİ DUYURACAĞIM"

Adalet Bakanlığı’ndan da olumsuz bir cevap geldiği durumda olayı Cumhurbaşkanı’na kadar götüreceğini söyleyen baba Karabulut, "Mezar açılmazsa Cumhurbaşkanına kadar gidip sesimi duyuracağım" dedi