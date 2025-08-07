Münir Özkul’un kanserle mücadele eden eşi Umman Özkul hayatını kaybetti

'Hababam Sınıfı', 'Neşeli Günler', 'Bizim Aile', 'Gülen Gözler', 'Mavi Boncuk' gibi Yeşilçam'a damga vuran filmlerle yer alan usta sanatçı Münir Özkul'un eşi Umman Özkul, uzun süredir mücadele ettiği kanser hastalığına yenik düşerek hayatını kaybetti.
Acı haberi, Münir Özkul'un kızı Güner Özkul, sosyal medya hesabından takipçileriyle paylaştı.
Vefat haberini yayımlayan Güner Özkul, açıklamasında "Babamın 40 yıllık yoldaşı, eşi Umman (Altınay) ebediyete intikal etmiştir. Cenazesi 08.08.2025 tarihinde Zincirlikuyu Camii'nde kılınacak öğle namazının ardından Kilyos Mezarlığı’na defnedilecektir." ifadelerini kullandı.