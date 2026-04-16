Munzur Çayı'nda bir kadının cansız bedeni bulundu

Tunceli'deki Munzur Çayı'nın Mavi Köprü mevkisinde kadın cesedi görenler, durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi.

İhbar üzerine bölgeye AFAD, sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

Dalgıçların çalışmasıyla sudan çıkarılan ceset, otopsi için Tunceli Devlet Hastanesi'nin morguna kaldırıldı.

VALİLİKTEN AÇIKLAMA

Cesette oluşan şişlikler nedeniyle kimliğin henüz belirlenemediği bildirilen açıklamada, "Yapılan ilk incelemelerde gözle görülür herhangi bir darp ya da yara izine rastlanmamış olup, şahsın üzerinde yöreye uygun kıyafetler bulunduğu tespit edilmiştir." ifadeleri kullanıldı.