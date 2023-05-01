Munzur Çayı'na düşen 3 gencin aracı 11. günde bulundu

Yayınlanma: 01.05.2023 - 15:48

Güncelleme: 01.05.2023 - 16:04

Bayram tatilini fırsat bilerek Diyarbakır'dan Tunceli'ye gelip Munzur Çayı'nı görmek isteyen Mehmetcan Demiral (22) Baran Aslantaş (22) ve Azad Demiral'ın (21) içinde bulunduğu otomobil, 21 Nisan'da Tunceli-Ovacık karayolunun 40'ıncı kilometresinde sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle debisi yüksek Munzur Çayı'na uçtu.

Otomobildeki 3 kişi, suda kayboldu. Gençler için AFAD, UMKE, Diyarbakır, Bingöl, Şanlıurfa, Afyonkarahisar, Ankara, İstanbul, Van, Erzurum ve Adana'dan Jandarma Su Altı Arama Kurtarma (SAK) timleri, Jandarma Komando Özel Asayiş Komutanlığı (JÖAK), Elazığ ve Ankara İl Emniyet Müdürlüğü Su Altı Amirliği, İl Emniyet Müdürlüğü, Ankara, İstanbul, Mersin, Diyarbakır Büyükşehir ve Tunceli Belediyesi, Munzur Arama Kurtarma (MUDAK), ANDA Arama Kurtarma Derneği, Turkuaz Arama Kurtarma, Doğa Koruma ve Milli Parklar Şubesi, Milli Eğitim Arama ve Kurtarma ve farklı kurumlardan oluşan 1200 kişilik ekiple başlatılan arama çalışması sürüyor.

KAYIP OTOMOBİL BULUNDU

Çalışmaların 11’inci gününde, Jandarma Su Altı Arama Kurtarma (SAK) ekiplerince otomobilin uçtuğu yerin 100 metre ilerisinde su altı kamerasıyla yapılan çalışmada kayıp otomobil bulundu.

Otomobilin çıkarılması için çalışma başlatılırken kayıp 3 gencin otomobil içinde olup olmadığı henüz tespit edilemedi.