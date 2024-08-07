Munzur Vadisi Milli Parkı'na 2 milyon ziyaretçi; yaban hayatı ve doğasıyla ilgi görüyor

Yayınlanma: 07.08.2024 - 12:50

Güncelleme: 07.08.2024 - 13:00

Tunceli'de bulunan ve Türkiye'nin en önemli milli parkları arasında yer alan Munzur Vadisi Milli Parkı; doğal güzellikleri, yaban hayatı ve endemik türleri ile hayranlık uyandırıyor. Yeşillikler içindeki vadi ve sarp dağların arasından akan berrak Munzur Çayı havadan görüntülenirken, milli parkı ocak ayından bugüne kadar 2 milyon kişi ziyaret etti.

Bakanlar Kurulu tarafından 1971’de 'milli park' ilan edilen Munzur Vadisi Milli Parkı, zengin akarsu kaynakları, endemik bitki örtüsü ve nesli tükenme tehlikesiyle karşı karşıya olan birçok yaban hayvanı ile Türkiye'nin en zengin milli parkı ile vadisi arasında yer alıyor.

Meşe türlerinin yükseklerde hakim olduğu park, ceviz, kavak, söğüt, çınar, asma, karaağaç ve çalı gibi bitki türleriyle kaplı vadi, vaşak, yaban keçisi, tilki, kurt, sansar, su samuru, porsuk, sincap, tavşan, yaban domuzu, ur kekliği, çengel boynuzlu dağ keçisi ve ayı gibi daha birçok canlı türüne de ev sahipliği yapıyor.

'HAYRAN KALDIM, TEKRAR GELDİM'

Fransa'dan Munzur Vadisi Milli Parkı'nı görmeye gelen Sibel Güneş, "Fransa'da yaşıyorum, 4 sene önce buraya geldim ve hayran kaldım. Bu sene de içimde yarım kaldığı için tekrar geldim.

Munzur'un doğası harika. Yemyeşil dağları var ve o dağların arasında akan Munzur Nehri pırıl pırıl ve harika. Doğası, yeşilliği ve yaban hayvanları, muhteşem. Yolda gezinirken dağ keçilerini görüyoruz fotoğraf çekiyoruz ve çok mutlu oluyoruz.