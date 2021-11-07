07 Kasım 2021 Pazar, 13:02

Murat Bakan, Türkiye ile Katar arasında 20 Kasım 2020 tarihinde imzalanan ve 21 Mart 2021 tarihinde Resmi Gazete'de yayınlanan 'Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ve Katar Devleti Hükümeti Arasında Su Yönetimi Alanında İşbirliği Mutabakat Zaptı' ile ilgili Bekir Pakdemirli’nin yanıtlaması istemiyle TBMM'ye soru önergesi vermişti.

"BİLİMSEL YETENEKLERİ GELİŞTİRMEK"

Önergesinde, iktidarı “Su kıtlığı çeken ülkeler içinde 32’nci sıradayız, birinci sıradaki Katar’la su yönetim anlaşması yaptık. Su bizden, yönetim Katar’dan” sözleriyle eleştiren Murat Bakan, yaptığı yazılı açıklamada, Bekir Pakdemirli’nin soru önergesine verdiği yanıtı aktardı. Bakan, Pakdemirli'nin yanıtında şunları kaydettiğini bildirdi:

"Şebekelerde su kayıp ve kaçaklarının tespiti, suyun arıtılması ve dağıtımı, su kalitesinin izlenmesi, iklim değişikliğinin su kaynakları üzerine etkileri gibi teknik alanlarda teknolojilerin uygulanması ve verimliliğin artırılması konusunda iş birliğinin teşvik edilmesi ve geliştirilmesini içermektedir. İş birliğinin, tecrübe paylaşımı amacıyla seminerler, sempozyumlar, konferanslar ve toplantılar düzenlemesi, ilgili bilim ve araştırma enstitülerinin uzmanları arasında karşılıklı ziyaretler gerçekleştirilmesi, taraflarca yürütülen faaliyetler hakkında bilgi alışverişinde bulunulması yolları ile gerçekleştirileceği ifade edilmiştir. Diğer ülkelerle imzalanan anlaşmalarda da olduğu gibi ülkemiz ile Katar arasında imzalanan ‘Su Yönetimi Alanında İşbirliği Mutabakat Zaptı’nın temel gayesi de iki ülke arasında su yönetimi alanında teknolojik ve bilimsel yetenekleri güçlendirmek ve geliştirmektir.”

SORULARINI TEKRARLADI

Pakdemirli’nin verdiği yanıtın sorularına cevap niteliğinde olmadığını belirten Murat Bakan, “Katar ile ilişkiler karanlık, sular bulanık” dedi.

Murat Bakan, Pakdemirli'ye şu soruları tekrar sordu:

- “Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ve Katar Devleti Hükümeti Arasında Su Yönetimi Alanında İşbirliği Mutabakat Zaptı kapsamında, önergeyi yanıtlayacağınız tarih itibarıyla Katar ile hangi projeler yürütülmekte, hangi çalışmalar yapılmaktadır?

- Katar’dan Türkiye’ye eğitim almak üzere gelen kaç mühendis olmuştur? Bu eğitim için hangi ülke, ne kadar bütçe ayrılmıştır? Türkiye tarafından ayrılan bütçenin ne kadarı kullanılmıştır? Kullanılan bütçe hangi kalemleri kapsamaktadır?

- Türkiye’den Katar’a eğitim almak üzere giden kaç mühendis olmuştur? Bu eğitim için hangi ülke, ne kadar bütçe ayrılmıştır? Türkiye tarafından ayrılan bütçenin ne kadarı kullanılmıştır? Kullanılan bütçe hangi kalemleri kapsamaktadır?

- Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ve Katar Devleti Hükümeti Arasında Su Yönetimi Alanında İşbirliği Mutabakat Zaptı kapsamında, hayata geçirilmesi planlanan projelerin ve çalışmaların detayları nelerdir? Bu proje ve çalışmalar için Türkiye olarak harcanması öngörülen bütçe ne kadar olarak planlanmıştır?

- Tüm içme suyunu deniz suyunu arıtarak sağlayan, su fakiri bir ülke olan Katar ile ‘Su Yönetimi Anlaşması’ yapmamızın somut ve bilimsel gerekçeleri nelerdir?”