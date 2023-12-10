Murat Bardakçı ‘hızını’ alamadı: Kurtuluş Savaşı’yla İslamcı Hamas’ı bir tuttu!

Altaylı’nın Teke Tek Bilim programına konuk olan gazeteci Murat Bardakçı "Hamas'a terör örgütü demek, İstiklal Harbi'ne, Kuvayi Milliye'ye terör örgütü demekle eş değerdir" ifadelerini kullandı.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 10.12.2023 - 14:14
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Gazeteci Fatih Altaylı'nın YouTube'da yaptığı Teke Tek Bilim programına gazeteci Murat Bardakçı konuk oldu.

Teke Tek Bilim programında 'Filistin topraklarını sattı mı?' başlığıyla yayınlanan bölümde konuşan Bardakçı’nın sözleri sosyal medyada gündem oldu. 

Bardakçı "Hamas'a terör örgütü demek, İstiklal Harbi'ne, Kuvayi Milliye'ye terör örgütü demekle eş değerdir" ifadelerini kullandıktan sonra Fatih Altaylı “Hiç alakası yok. Kuvayi Milliye sivil öldürdü mü?” sorusunu sordu.

Altaylı’nın sorusu üzerine Bardakçı ise "Bizde öyle bir yerleşim yoktu ki. Olsaydı öldürürdük biz de tabii ki. Ne yapacaksın?" şeklinde cevap verdi.


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