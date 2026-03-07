Murat Çalık İBB davasının ilk duruşmasına 3 gün kala Silivri’ye sevk edildi: 'Fiziksel cezalandırma'

İBB’ye yönelik yürütülen soruşturmalar kapsamında 23 Mart’ta tutuklanan ve İzmir Kapalı Ceza İnfaz Kurumu’na sevk edilen Beylikdüzü Belediye Başkanı Mehmet Murat Çalık yeniden Silivri’deki Marmara Kapalı Ceza İnfaz Kurumu’na sevk edildi.

Daha önce iki kez kanseri yenen, cezaevinde bulunduğu süre içinde lenfoma şüphesiyle ameliyat olan, anjiyo operasyonu geçiren ve iki kez kemik biyopsisi yapılan Çalık, boynunda şah damarına yakın bir noktadaki kitle nedeniyle ocak ayında İzmir Kâtip Çelebi Üniversitesi Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde ameliyat olmuştu. Bu süre zarfında Adli Tıp Kurumu tarafından verilen iki ayrı raporda da cezaevinde kalması konusunda bir sorun olmadığı gerekçesiyle tutukluluğu devam eden Çalık, sabah saatlerinde Silivri’deki Marmara Kapalı Ceza İnfaz Kurumu’na sevk edildi.

Çalık, ağır hastalıklarına rağmen cezaevi nakil aracıyla yaklaşık 600 km’lik bir yolculukla Silivri’ye gidecek. Yolculuğun 6 saat sürmesi beklenirken sevkin İBB davası duruşmasına 3 gün kala yapılması dikkat çekti.

Emir dava kapsamında Silivri’ye sevk edilecek tutukluların sadece Çalık ile sınırlı kalmamasına dikkat çekti. Sevk kararlarına göre, İzmir’den Metin Bal ve Taner Çetin, Afyon’dan İpek Elif Atayman, Eskişehir’den Barış Kılıç, Bolu’dan Kağan Sürmegöz ve Burak Arslan ile Düzce’den Fatoş Pınar Türker cezaevi nakil araçlarıyla Silivri’ye taşınacak. Yakın illerden sevk edilecek tutuklular da “daracık araçlarda uzun yolculuk yapmak zorunda kalacak”.

‘EZİYET TABLOSU’

CHP Grup Başkanvekili Murat Emir, 9 Mart’ta görülecek İBB davası öncesinde tutuklu isimlerin Silivri’ye nakillerini eleştirdi. Emir, “9 Mart’ta başlayacak olan İBB kumpas davası, sadece asılsız iddialarla değil, uygulanan ‘sürgün ve eziyet’ politikasıyla da tarihe geçiyor. Özellikle kanser riski taşıyan, ağır hasta Mehmet Murat Çalık’ın İzmir’den 618 km yola çıkarılması açık bir yaşam hakkı ihlalidir! Sadece Çalık değil; kumpasla tutuklanan isimlerin 9 Mart duruşması için Silivri’ye getirilirken çekeceği fiziksel eziyet tablosu utanç verici. Adaleti tecelli ettirmek yerine, yargılamayı bile fiziksel bir cezalandırmaya dönüştüren bu kumpas aklına teslim olmayacağız” dedi.