Murat Çalık’ın avukatı Koçhan: Tahliye başvurumuzu yaptık

İBB’ye yönelik yürütülen soruşturmalar kapsamında 23 Mart’ta tutuklanan ve İzmir Kapalı Ceza İnfaz Kurumu’nda bulunan Beylikdüzü Belediye Başkanı Mehmet Murat Çalık, boynunda şah damarına yakın bir noktadaki kitle nedeniyle İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde ameliyat oldu.

Daha önce iki kez kanseri yenen, cezaevinde bulunduğu süre içinde lenfoma şüphesiyle ameliyat olan, anjiyo operasyonu geçiren ve iki kez kemik biyopsisi yapılan Çalık’ın ameliyatı yaklaşık 3 saat sürdü.

Çalık’ın ameliyatının iyi geçtiği ve iki saat sonra odaya alındığı bildirilirken alınan kitlenin patolojiye gönderildiği ve sonucu beklendiği aktarıldı.

“SONUÇLAR PATALOJİYE YOLLANACAK”

Ameliyatın ardından Çalık’ın yeğeni ve avukatı Melih Koçhan, Başkan Çalık’ın durumuna ilişkin “Bugün gergin bir bekleyişti. Aile olarak herkes çok gergindi. Sabah 9.30 gibi öncelikle operasyon yapılacak olan bölgeye bir işaretleme yaptılar. Onun akabine de operasyona alındı. Yaklaşık 3 saate yakın bir operasyon gerçekleşti. Ben az önce kendisini ziyaret ettim. İyi geçtiğini söyledi. Doktorlarla görüşerek tam detayını öğrenemedik şu andaki sürecin. Ancak orada kitlenin alındığını ve bir patolojik süreç olacağını, patolojiye yollanacağını öğrendik. Bu da yaklaşık herhalde 10-15 gün sürer. Oradan gelecek sonuç bizim için önemli. Temennimiz oradaki sonucun tabii ki de temiz olması” diye konuştu.

“AÇIK GÖRÜŞ OLACAK”

Bugün ayrıca açık görüş kapsamında Çalık ile aile üyelerinin görüşebileceğini kaydederek “Ama şu anda iyiydi. Birazdan daha aile görüşümüz vardı. Onlar gerçekleşecek. Şu anda bekliyoruz. Bizim zaten normalde yasal olarak salı günleri açık görüş hakkımızdı. Bütün aile burada. 10 kişilik bir listemiz var aileden. O ailemizin bireyleri bugün şu anda kapıda bekliyorlar. İçeri girecekler. Başkanı görecekler. Normal bir hakkımız olan bir süreçti. Açık görüş olacak” dedi.

“EVLADINI GÖRÜNCE DAHA MUTLU OLDU”

Murat Çalık’ın annesi Gülseren Çalık’ın durumuna ilişkin de bilgi veren Koçhan, “Geçmişte bu süreci yaşamış olduğu için bu süreci çok tedirgindi. Sabah çok kötü durumdaydı. Kendisini zor ayakta tutabildik, ikna ettik. Sürecin güzel olacağını söyledik. Şu anda evladını görünce daha mutlu oldu, oğlunun yanına girecek. O da ona ayrı bir motivasyon sağlayacak. Şu anda durumu iyi” ifadelerini kulllandı.

“SÜRECİ GEREKLİ MÜRACAATLARI YAPARAK YÜRÜTECEĞİZ”

Çalık’ın tahliyesi için başvuruları yinelediklerini belirten Koçhan, “Biz zaten ilk bu kitlenin riskli olduğu tespit edildiğinde başvurumuzu geçen hafta gerçekleştirmiştik. Şimdi tekrardan bir tahliye başvurumuzu gerçekleştireceğiz. Tabii buradan gelecek olan patoloji raporu sorun çok önemli bizim için. Ancak müvekkilimizin cezaevi şartlarında kalamayacağı çok bariz açık belli. Bu önceki raporlarında da açıkça dile getirilmişti. Biz bu raporumuzun doğrultusunda tekrardan başvurumuzu yapacağız. Tabii ki de müvekkilimizin öncelikle şu anda başka adli kontrol hükümleri uygulanarak tahliye edilmesini bekliyoruz. Önemli olan başkanımızın sağlığı iyi olsun. Ondan sonra bir süreci gerekli müracaatları yaparak yürüteceğiz” dedi.