Murat Çalık’ın boynundan kitle alındı, elleri kelepçeli geri götürüldü

İBB’ye yönelik operasyonlar kapsamında 23 Mart’ta tutuklanan Beylikdüzü Belediye Başkanı Mehmet Murat Çalık’ın sağlık durumu ciddiyetini koruyor. Verilen sağlık raporlarına rağmen İzmir Kapalı Ceza İnfaz Kurumu’nda tutukluluğu devam eden Çalık’tan bu kez de boynundan biyopsi alındı. Parça patolojiye gönderilirken, Murat Çalık’ın yeniden cezaevine sevk edildiği bildirildi.

Hastanede Çalık’ı gören bir yurttaş “Katip Çelebi Ün.Hastanesinde elleri kelepçeli halde, bir sürü jandarma arasında gördüm Murat Çalık’ı. Kardeşi yetişmeye çalışıyordu. Hızlıca o kadar kalabalık hasta arasında, sanki terörist gibi elleri kelepçeli görmek içimizi acıttı, ağlayarak baktık bu duruma, haksız hukuksuz tutuklamalar bir işkencedir. Emekli bir hakim olarak, kesinlikle stajın bir kısmının cezaevinde yatarak yapılması gerekiyor ki neye imza attığını düşünsün hakim savcı” dedi