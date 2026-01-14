Murat Çalık için acil tahliye talebi... Sağlık durumuna dair açıklama yapıldı!

İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ne (İBB) yönelik operasyonlar kapsamında 23 Mart’ta tutuklanan ve İzmir Kapalı Ceza İnfaz Kurumu’nda bulunan Beylikdüzü Belediye Başkanı Mehmet Murat Çalık, boynunda tespit edilen kitle nedeniyle bugün İzmir Katip Çelebi Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde ameliyata alınmıştı.



Murat Çalık için İstanbul 40. Ağır Ceza Mahkemesine acil tahliye başvurusunu yapıldı.

CHP’li Çağla Biçer, Çalık’ın sağlık durumu ve tahliye sürecine ilişkin yeni bir gelişmeyi kamuoyuyla paylaştı. Biçer, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Çalık’ın avukatlarıyla görüşme sağladığını belirterek, ameliyat süreci ve alınan kitle sonrasında sağlık durumuna ilişkin değerlendirmelerin dosyaya sunulduğunu ifade etti.



Açıklamada, bu kapsamda avukatları tarafından acil tahliye talebine ilişkin evrakların ilgili dosyaya yüklendiği bilgisi paylaşıldı.



Biçer'in açıklamasının tamamı şu şekilde:



"Mehmet Murat Çalık Başkanımızın sağlık durumuna ilişkin süreci yakından takip etmek amacıyla avukatlarıyla görüşme sağladım. Yapılan görüşmede, geçirdiği ameliyat süreci ve alınan kitle sonrasında sağlık durumuna ilişkin değerlendirmelerin dosyaya sunulduğu, bu kapsamda avukatları tarafından acil tahliye talebine ilişkin evrakların ilgili dosyaya yüklendiği bilgisi tarafıma iletildi. Sürecin hukuki ve sağlık boyutuyla titizlikle yürütüldüğü, gerekli başvuruların yapıldığı ve gelişmelerin resmi kanallar üzerinden takip edildiği ifade edildi. Kamuoyuna saygıyla duyurulur."