Murat Çalık, oğlunun doğum gününü sosyal medya hesabından kutladı: Seni göremesem de varlığın bana güç veriyor

Sağlık sorunları nedeniyle İzmir Şehir Hastanesi'nde tetkiklerine devam edilen tutuklu Beylikdüzü Belediye Başkanı Murat Çalık, oğlu Murathan'ın doğum gününü sosyal medya hesabından paylaşılan bir mesajla kutladı.

Çalık, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada, "Bugün 25 Temmuz, büyük oğlum Murathan’ın, ilk göz ağrımın doğum günü… İlk kez doğum gününde yanında olamıyorum oğlum. Biliyorum, doğum gününü hastane kapılarında geçiriyorsun. Her ne kadar seni göremesem de varlığın bana güç veriyor oğlum" ifadesini kullandı.

Çalık, "Dilerim ki hiçbir kötülük seni bulmasın, hiçbir adaletsizlik sana değmesin. Yolun hep aydınlık, yüzün hep güleç olsun. Ve bil ki; seni ömrümün sonuna kadar sevecek, özleyecek, bekleyecek bir baban var. Kalbim, aklım, dualarım hep sizinle. İyi ki doğdun oğlum. İyi ki varsın" dedi.

NE OLMUŞTU?

İBB soruşturmasında tutuklanan Beylikdüzü Belediye Başkanı Murat Çalık, geçmişte iki defa kanser atlatmıştı. Lösemi ve lenfoma geçiren Çalık, 23 Mart tarihinden bu yana kaldığı cezaevinde 21 kilo verdi.

Sağlık sorunları nedeni ile tahliye edilmesi yönünde çağrıların yapıldığı Çalık'ın hastane raporunda, yeniden kansere yakalanma eşiğinde olduğu tespit edildi ve tahliye edilmesi önerildi.

Ancak Adli Tıp Kurumu, hastanenin aksine bir değerlendirme yaptı.

Son olarak yeniden İzmir’de hastaneye yatırılan Çalık’tan, çok acılı ve ağrılı bir işlem olan kemik iliği örneğinin bir kez daha alınması kararlaştırıldı.