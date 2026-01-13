Murat Çalık'tan ameliyat sonrası ilk açıklama: 'Sizlerin desteğiyle yeniden ayağı kalktım'

İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ne (İBB) yönelik operasyonlar kapsamında 23 Mart’ta tutuklanan ve İzmir Kapalı Ceza İnfaz Kurumu’nda bulunan Beylikdüzü Belediye Başkanı Mehmet Murat Çalık, boynunda tespit edilen kitle nedeniyle bugün İzmir Katip Çelebi Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne ameliyata alındı.

Üç saat süren zorlu bir ameliyatın ardından, sizlerin duaları, iyi dilekleri ve desteğiyle yeniden ayağa kalktım.



Bu süreçte bir an olsun yanımdan ayrılmayan aileme, her şartta omuz omuza yürüdüğüm yol arkadaşlarıma ve görevlerini büyük bir özveriyle yerine getiren tüm sağlık… pic.twitter.com/fTSVKpYl6L — Mehmet Murat Çalık (@mmuratcalik) January 13, 2026

Çalık, ameliyatın ardından sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, şu ifadeleri kullandı:

"Üç saat süren zorlu bir ameliyatın ardından, sizlerin duaları, iyi dilekleri ve desteğiyle yeniden ayağa kalktım. Bu süreçte bir an olsun yanımdan ayrılmayan aileme, her şartta omuz omuza yürüdüğüm yol arkadaşlarıma ve görevlerini büyük bir özveriyle yerine getiren tüm sağlık çalışanlarımıza gönülden teşekkür ediyorum. İnancımı hep diri tutarak azim ve kararlılıkla yoluma devam edecek, mücadelemi sürdüreceğim."