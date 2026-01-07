Vali atama kararnamesi, Resmi Gazete'de yayımlandı. Yeni kararnameye göre 19 ile yeni vali atandı. Peki, Murat Duru kimdir? Aksaray Valisi Murat Duru kaç yaşında, nereli? Murat Duru hangi görevlerde bulundu?
MURAT DURU KİMDİR?
Murat Duru, lisans eğitimini 1996 yılında Gazi Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Kamu Yönetimi Bölümü’nden mezun olarak tamamladı.
Daha sonra Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Sosyal Bilimler Enstitüsü’nde, Kentleşme alanında Yüksek Lisans (Master) yaptı.
Son olarak Anadolu Üniversitesi Açık Öğretim Fakültesi Adalet Bölümü’nden, 27.05.2019 tarihinde mezun oldu.
Mülki İdare Amirliği Kariyeri
5 Ocak 1999 tarihinde Adana Kaymakam Adayı olarak Mülki İdare mesleğine adım attı. Kaymakam adaylığı stajının 9 ayını İngiltere’de tamamladı.
Adaylık sürecinde;
Nevşehir – Derinkuyu,
Isparta – Aksu,
Sinop – Saraydüzü,
Çankırı – Kurşunlu
ilçelerinde vekaleten Kaymakamlık görevlerini yürüttü.
Kaymakamlık Görevleri
2002 yılında kura ile Trabzon – Düzköy İlçesi Kaymakamlığına asaleten atandı.
Daha sonra sırasıyla;
Tunceli – Pertek,
Malatya – Arapgir,
Nevşehir – Derinkuyu,
Sakarya – Karasu,
Kırklareli – Vize,
Ankara – Kahramankazan,
Kayseri – Develi,
Tekirdağ – Çerkezköy
ilçelerinde Kaymakam olarak görev yaptı.
Özel Hayatı
Üç erkek evlat sahibi olup İngilizce bilmektedir.