Murat Emir’den Onursal Adıgüzel’in avukatları ile görüşmesine izin verilmemesine tepki

CHP Grup Başkanvekili Murat Emir, sosya medya hesabından yaptığı açıklamada, gözaltındaki Ataşehir Belediye Başkanı Onursal Adıgüzel ve belediye çalışanlarının avukatları ile görüşmesine izin verilmediğini belirterek, şunları kaydetti:

"Ataşehir Belediye başkanımız Onursal Adıgüzel ve bürokratlarımız gecenin bir vaktinde yüzlerce polis eşliğinde göz altına alındılar ancak şu saate kadar personel eksikliği gerekçesiyle avukatlarla sadece bir kabinde görüştürüldüler. Şimdi de 3 saat boyunca yine aynı gerekçe ile avukatlarla hiçbir arkadaşımız görüştürülmüyor. Avukatlarımız savunma hakkına ve adil yargılanma hakkına açıkça saldırı olan bu hukuksuzluğu tutanağa bağladılar. İlgilileri kanunu eksiksiz uygulamaya davet ediyoruz."