İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) bağlantılı soruşturmalar ve sosyal medya figürü Rabia Karaca’nın itiraflarının ardından iş insanı Murat Gülibrahimoğlu’nun hayatı yurttaşlar tarafından merak edildi. Peki, Murat Gülibrahimoğlu kimdir? Firari iş insanı Murat Gülibrahimoğlu kaç yaşında, nereli?
MURAT GÜLİBRAHİMOĞLU KİMDİR?
Murat Gülibrahimoğlu, profesyonel kariyerine teknoloji ve yazılım alanında adım atmış bir iş insanıdır. Eğitimini İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ) Elektrik-Elektronik Fakültesi’nde tamamlayan Gülibrahimoğlu, mezuniyetinin ardından yazılım mühendisliği alanında uzmanlaştı.
Kariyeri boyunca girişimcilik, teknoloji danışmanlığı ve yazılım geliştirme alanlarında faaliyet gösteren Gülibrahimoğlu, farklı projelerde aktif görev alarak sektörde çeşitli çalışmalara imza atmıştır.
Murat Gülibrahimoğlu Hakkında Kırmızı Bülten Kararı
Ünlülere yönelik yürütülen uyuşturucu soruşturması kapsamında adı geçen iş insanı Murat Gülibrahimoğlu hakkında kırmızı bültenle aranması için karar çıkarıldığı öğrenildi.
Soruşturma çerçevesinde, 10 Mayıs tarihinde firari şüpheli Murat Gülibrahimoğlu hakkında “suç örgütüne üye olmak”, “malvarlığı değerlerinin gayrimeşru kaynağını gizlemek” ve “Vergi Usul Kanunu’na muhalefet” suçlamalarıyla tutuklamaya yönelik yakalama kararı çıkarılmıştı.