Murat Karayalçın deneyimlerini İzmirli gençlerle paylaştı
CHP İzmir Gençlik Kolları’nın konuğu olarak “Deneyim Konuşuyor” başlıklı panele katılan eski Başbakan Yardımcısı Murat Karayalçın, gençlere Atatürk’ü, CHP’yi ve bir siyasetçinin nasıl olması gerektiğini anlattı.
Eski SHP Genel Başkanı, Dışişleri Bakanı, Başbakan Yardımcısı, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Murat Karayalçın, deneyimlerini İzmirli gençlerle paylaştı.
CHP İzmir Gençlik Kolları’nın konuğu olarak Ahmed Adnan Saygun Sanat Merkezi’nde (AASSM) düzenlenen “Deneyim Konuşuyor” başlıklı panele katılan Karayalçın, tecrübelerini aktardı.
Anılarını ve yaşadıklarını gençlerle paylaşan 79 yaşındaki siyaset insanı, gençlere ‘emek değer teorisini’ iyi öğrenmelerini tavsiye etti. Mustafa Kemal Atatürk’ün 57 yıla sığdırdıklarının da iyi öğrenilmesi gerektiğini anlatan Murat Karayalçın, Atatürk’ün düşüncelerinin benimsenmesi gerektiğinin altını çizdi.
Gençlere CHP’nin temel dayanağı olan ‘Atatürkçülüğü’, ‘sosyal demokratlığı’ ve ‘aydınlanmacılığı’ içselleştirmeleri gerektiğini söyleyen Karayalçın, siyasette sevgi ve saygıyı öne çıkarmalarını ve siyasetçilerin iyimser olmaları gerektiğini dile getirdi. Siyasetçilerin yalnızca sorunlardan değil bu sorunların çözümlerini de ortaya koyması gerektiğini anlattı.
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