Murat Karayalçın: Türkiye’de her 100 konuttan 60-70 tanesi hatalı

Yayınlanma: 30.03.2024 - 10:19

Güncelleme: 30.03.2024 - 10:19

CHP Karabağlar Belediye Başkan Adayı Emine Helil İnay Kınay, eski Dışişleri ve Devlet Bakanı, Başbakan Yardımcısı Murat Karayalçı’ın katılımıyla halk buluşması gerçekleştirdi. Her yerde, her sokakta, her mahallede olduklarını belirten Kınay, “Birlikte bir yolculuğa başladık. Cumhuriyet Halk Partisi’nin belediye başkanı olarak yolumuzun Atatürk’ün yolu olduğunu, devrimlerinin yolu olduğunu bir kez daha göstermek için sandığa gideceğiz. Biz Karabağlar’da hakkımızı savunacağız, Karabağlar’ın hakkını alacağız” dedi. Kentsel dönüşüm çalışmalarında Murat Karayalçın’la beraber çalışacaklarını belirten Kınay, “Karabağlar’daki kentsel dönüşümde Murat Karayalçın’ı örnek alacağız” ifadelerini kaydetti.

KARAYALÇIN: HELİL KINAY KARABAĞLAR’DA SOSYAL BELEDİYECİLİK ANLAYIŞINI SONUNA KADAR TEMSİL EDECEK

Konuşmasına Karabağlar’ı selamlayarak başlayan Murat Karayalçın, “Helil Kınay’ın çağrısıyla buraya geldim, Helil Kınay için Karabağlar’da oy istemek için geldim. Zaman zaman kendisiyle konuştum, zaman zaman arkadaşlarımızdan Helil Kınay’ın çalışmaları hakkında bilgi aldım. Hem konuşmalarımızdan hem de almış oldum bilgilerden çıkarttığım sonuç, Helil Kınay’ın Karabağlar’da sosyal belediyecilik anlayışını sonuna kadar temsil ettiği sonucudur. Partimizin tüm belediye başkanı adayları için hazırlamış olduğu bildirge Helil Kınay için de geçerli. Partimizin bildirgesinde neler öngörülüyorsa, onun gereğini yerine getirecek. Size partimizin bu seçimde Türkiye’nin tüm kentleri için ortaya koymuş olduğu bildirgeden de söz etmek istiyorum” diyerek Cumhuriyet Halk Partisi’nin bildirgesinde yer alan sosyal belediyecilik anlayışını anlattı.

“HELİL KINAY’IN BİRİNCİ GÖREVİ KENTSEL DÖNÜŞÜM”

Türkiye’deki tüm siyasi partilerin benzer bir hazırlığı yapması gerektiğini savunan Karayalçın, “Her siyasi partinin Türkiye kentlerinde yaşayan insanlar için neyi vadettiklerini anlatmaları gerekiyor. Eski bir belediye başkanı olarak, üzülerek söylüyorum ki, partimiz dışında herhangi bir partinin böyle bir hazırlığı yok. Keşke her parti partimiz gibi hazırlıklı olsaydı. Partimiz diyor ki, benim belediye başkanlarımın birinci önceliği kentsel dönüşüm olacak. Helil Kınay’ın da birinci görevi kentsel dönüşüm. Kendisinin bu konuya önem verdiğini biliyorum” dedi.

“TÜRKİYE’DE KENTSEL DÖNÜŞÜMÜN ADI ANILMAZKEN KENTSEL DÖNÜŞÜMÜN İLK ÖRNEKLERİNİ VERDİK”

Türkiye’de kentsel dönüşümü ilk olarak Ankara’da başlattıklarını belirten Karayalçın, “Ankara’da Dikmen Vadisi’nde ve Portakal Çiçeği Evleri’nde daha Türkiye’de kentsel dönüşümün adı anılmazken, kentsel dönüşümün ilk örneklerini verdik. Biz bu iki dönüşümde de yeni planlar hazırladık. Eski planlarla, mevcut kent planlarıyla kentsel dönüşüm yapılamaz” diye konuştu.

“KENTSEL DÖNÜŞÜM ÇALIŞMALARINDA HELİL KINAY’A YARDIMCI OLACAĞIM”

Kentsel dönüşümün yalnızca binaların dönüşümüyle gerçekleşmediğini belirten Karayalçın, “Evet konutlar depreme dirençli olmalı, onda hiç şüphe yok ama yetmez. Aynı zamanda mahallelerin kentsel yaşam kalitesinin yükseltilmesi gerekiyor. Ancak ikisi bir araya geldiği zaman kentsel dönüşüm olur. Helil Kınay, ben belediye başkanı olursam Murat Karayalçın bana yardımcı olacak dedi, dediği doğru. Ben de kendi bildiğim kadarıyla kentsel dönüşüm çalışmalarında ve ihtiyaç duyarsa başka çalışmalarında yardımcı olacağım” ifadelerini kullandı.

“TÜRKİYE’DE HER 100 KONUTTAN 60-70 TANESİ HATALI”

6 Şubat depremlerini hatırlatan Karayalçın, “55 bin vatan evladımız çürük evlerde oturduğu için hayatını kaybetti. Hepsini burada rahmetle anıyorum. Ama bu Türkiye Cumhuriyeti devletinin kusurudur, suçudur. Onları koruyamadık çünkü depreme dayanıklı olmayan evlerde yaşıyorlardı. İnşaat Mühendisleri Odası geçtiğimiz haftalarda bir açıklama yaptı. Cumhuriyet’imizin 100. yılında Türkiye’de her 100 konuttan 60-70 tanesi hatalı, kurallara aykırı. Bunu kabul edemeyiz, yeni bir düzen kuracağız. Yeni düzeni Helil Kınay Karabağlar’da başlatacak. Yeni planlamalarla yaşam kalitesini yükselteceğiz, depreme dayanıklı evler inşa edeceğiz. Türkiye Cumhuriyeti de 6 Şubat’ta yaşadığı utancı tekrar yaşamayacak” dedi.

“TÜRKİYE’DE NÜFUSUN YÜZDE 1’İ TÜRKİYE’NİN GELİRİNİN YÜZDE 40’INI ALIYOR”

Cumhuriyet Halk Partisi’nin belediye başkan adaylarına iki görev verdiğini belirten Karayalçın, “Gelir dağılımının iyileştirilmesine katkıda bulunmak Cumhuriyet Halk Partisi’nin başkan adaylarına verdiği ikinci görev. Birkaç gün önce bir İsviçre Bankası’nın Türkiye için yapmış olduğu araştırmada, Türkiye’de nüfusun yüzde 1’inin Türkiye’nin gelirinin yüzde 40’ını aldığı ortaya konmuş. Yani 800 bin yurttaşımız 400-500 milyar dolar alıyor anlamına geliyor. Bu kabul edilebilir bir şey değil. Eğer hak, hukuk, adalet ve vicdan varsa bunu kabul edemeyiz. Genel seçimlere 4,5 yıl var. Partimiz Helil Kınay’a ve diğer belediye başkan adaylarına bunun değiştirilmesi için görev veriyor. Parti bildirgesi diyor ki, ‘Ey Helil Kınay, Karabağlar’da mesleği olmayan genç, geliri olmayan ev kadını, karnı doymayan çocuk, karnı doymayan emekli ve yurt bulamayan öğrenci kalmayacak’. Bu sosyal demokrat Cumhuriyet Halk Partisi’ne göre yurttaş olmanın koşullarıdır” şeklinde konuştu.

“YEREL YÖNETİMLER YETERİNCE YERELLEŞTİRİLMİŞ DEĞİL”

CHP’nin bunlara ek olarak belediye başkanlarına, belediyeleri demokratikleştirmelerini söylediklerini belirten Karayalçın, “Yerel yönetimler yeterince yerelleştirilmiş değil, yerel yönetimler de yerelleştirilmeli. Belediye başkanına kolay ulaşabilmelisiniz, belediye başkanlarının uygulamalarını kolay izleyebilmelisiniz” diyerek belediye meclisinde konuşulan konuların ve alınan kararların vatandaşlarla paylaşılması gerektiğini vurguladı. Karabağlar’ın dokusunu bildiğini belirten Karayalçın, Türkiye’nin birçok yerinden buraya gelmiş çok sayıda yurttaşımız var. Belediye meclisi toplantılarının paylaşılması Karabağlar’da yaşayan insanların hemşerileşmesi açısından da büyük önem taşıyor” dedi.

“PLANLARI HAZIRLARKEN KARABAĞLAR HALKININ GÖRÜŞÜ MUTLAKA ALINMALI”

Katılımın 3 konuda önemli olduğunun altını çizen Karayalçın, “3 konuda Helil Hanım’dan katılımcılık çalışması için katkı bekleyin. Birincisi planlar, planlarda sizin söz hakkınız olmalı. Türkiye’de sistem şöyle; Belediye başkanı birtakım plancıları ve mühendisleri yanına alıyor, onlarla birlikte bir plan hazırlıyor, planını encümene veriyor, encümenden belediye meclisine geliyor, bundan halkın haberi olmuyor. Belediye meclisinde planlar görüşülüyor, kabul ediliyor sonra yine halkın bilmediği bir yerde askıya çıkıyor. Planları hazırlarken Karabağlar halkının görüşü mutlaka alınmalı. İkincisi, bütçe; Bütçenin hazırlanmasında Helil kardeşim sizin görüşlerinizi ve düşüncelerinizi alacak. Daha sonrasında bütçeyi belediye meclisine sunacak. Üçüncü konu olarak, kira sorunu el yakıyor. Partimiz belediye başkanlarımıza kiralık konut üretilmesi görevini veriyor. Bu işi İzmir Büyükşehir Belediyesi ile ortaklaşa yapacaklarını düşünüyorum. Bunun örneklerinin verilmesi gerekiyor, kooperatiflerin desteklenmesi gerekiyor” dedi.

“SİZLERİN HELİL KINAY’IN ÖNCÜLÜĞÜNDE KARABAĞLAR’DA YENİ BİR DESTAN YAZACAĞINIZA İÇTENLİKLE İNANIYORUM”

Konuşmasının sonunda kent hakkından bahseden Karayalçın, “Kent hakkı, insanların yaşadıkları yerlerde söz sahibi olmalarını sağlayan bir haktır. Bunu ilk defa Gezi Direnişi’nde gördük. 2013 yılındaki Gezi Direnişi’nde yürüyüşe katılanlar oraya yapılmak istenen topçu kışlasına izin vermediler. Dediler ki ‘Benim rızam olmadan buraya dokunamazsın. İster Başbakan ol, ister Cumhurbaşkanı ol, benim iznim olmadan Gezi’ye giremezsin, Gezi’ye dokunamazsın’. Bana göre Türkiye’nin siyasi tarihinin en şanlı sayfaları Gezi Direnişçileri tarafından yazıldı. Gezi Direnişçileri topçu kışlasının kurulmasına izin vermediler. Sayın Erdoğan ilk kez dediğini yaptıramadı, Gezi Direnişçileri buna izin vermediler. Gezi Direnişçileri’ni Karabağlar’dan saygıyla selamlıyorum. Halk izin vermezse yapılamaz, bunun örneğini gördük. Şimdi yeni direnişçiler var, ‘Kanal İstanbul’u yaptırmayacağız’ diyorlar. Ekrem İmamoğlu, hemşerileriyle birlikte Kanal İstanbul’u yaptırmayacağız diyorlar. Kentsel destanlar çok. Ben Keşanlı Ali Destanı’nından bu yana kentsel destanlar duymuşumdur, görmüşümdür. Sizlerin Helil Kınay’ın öncülüğünde Karabağlar’da yeni bir destan yazacağınıza içtenlikle inanıyorum. Ben de her türlü katkıda bulunmaya hazır olduğumu bir kez daha söylemek istiyorum” ifadelerini kullandı.

Murat Karayalçın’ın konuşmasının ardından Öznur Korkmaz ve Orkestrası’nın konseri gerçekleştirildi. Öncesinde Murat Karayalçın’ın konuşmasını dinleyen Karabağlarlılar, sonrasında Öznur Korkmaz ve Orkestrası’nın konseri ile doyasıya eğlendi.