Murat Kurum duyurdu... Konut alımında yeni dönem!

İstanbul’da Gayrimenkul Sertifikası Tanıtım Toplantısı’nda konut projelerine ilişkin açıklamalar yapan Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum “Hem deprem bölgesinde hem de 81 ilimizde kira fiyatlarının düştüğünü hep birlikte göreceğiz” diye vurguladı.

Murat Kurum’un konuşmasında öne çıkan başlıklar şöyle:

Yıl sonunda yeni sosyal konut projesini başlatıyoruz. Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut projesini Cumhurbaşkanımız yıl sonuna kadar milletimizle paylaşacak. 81 ilde konut ve kira fiyatlarının düşeceğini göreceğiz. Ankara, İzmir ve İstanbul'da yaşanan konut darlığının ortadan kalkacağını göreceğiz.

Ülkemizin de yer aldığı bu coğrafyada çatışmalar artarak devam ediyor. Tüm bunların yanında 6 Şubat depremleri gibi afetler konut piyasasındaki baskıyı artırıyor. Özellikle büyük şehirlerde fiyatlar artıyor, vatandaşın konuta erişimi zorlaşıyor.

"81 İLİMİZİ AFETLERE HAZIRLAYACAĞIZ"

Bugün Gayrimenkul Sertifikası'nı sizlere tanıyoruz. Yeni konut ve arsa arzlarıyla sorunları kökten çözeceğiz. 81 ilimizi hem afetlere hazırlayacağız, hem de yapılması gerekenleri milletimizle el ele vererek hayata geçireceğiz.

"NAKDE ÇEVİREBİLECEKSİNİZ"

Gayrimenkul Sertifikası, bir yatırım aracıdır. Gayrimenkul projelerine küçük paylarla ortak olabileceksiniz. Hisse senedi gibi alınıp satılabilen bir şeydir. Bu sistemin en güzel yanı biriminiz az olsa bile cüzi miktarlarda yatırım yaparak alabiliyorsunuz. Projede yeterli sayıya ulaştığınızda o projeden ev sahibi olabiliyorsunuz ya da nakde çevirebileceksiniz.

"ALIP SATABİLECEKSİNİZ"

Mesela hayalinizdeki ev için yeterli sertifikaya ulaştınız, projede size istediğiniz konut ayrılıyor ve projeden konutunuzu alabiliyorsunuz. İki veya daha fazla kişi sertifikalarını birleştirebiliyor. Borsa İstanbul'da işlem gördüğü için istediğinizde alıp satabileceksiniz.

"250 BİN KONUTU TESLİM ETTİK"

İstanbul'da kentsel dönüşüm kapsamında 1 milyona yakın konutu dönüştürdük, halen bugün baktığımızda İstanbul'un 39 ilçesinde hemen hemen yerde hız kesmeden dönüşüme devam ediyoruz. Deprem bölgesinde günde 550 saatte 23 konut inşa ediyoruz. 250 bin konutumuzu Cumhurbaşkanımız ve yine kardeş ülkemiz Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ile birlikte afetzede kardeşlerimize teslim ettik.

Söz verdiğimizi kalan yuvaları da yıl sonuna kadar tamamlayacağız. Bu yıl sonunda her bir depremzede kardeşimizi güvenli yuvasına kavuşturacağız.

"81 İLDE KİRA FİYATLARI DÜŞECEK"

Hem deprem bölgesinde hem de 81 ilimizde kira fiyatlarının düştüğünü hep birlikte göreceğiz. Hem İstanbul hem Ankara hem İzmir’de yaşanan konut darlığını hep birlikte çözmüş olacağız. Konut sorununu kökten çözeceğiz.