Murat Muratoğlu: BAE'nin yatırımı için kuru yüksek seviyeye çıkardılar

26 Kasım 2021 Cuma, 08:52

Sözcü Gazetesi yazarı Murat Muratoğlu, bugünkü köşesine Birleşik Arap Emirlikleri'nden Türkiye'ye yapılan yatırımın perde arkasını taşıdı. Yapılan yatırımın bir pazarlık üzerine olduğunu söyleyen Muratoğlu, "O paranın istenilen seviyeden ülkeye girmesi için kuru yukarı çıkardılar. Giriş tamamlanana kadar kuru yukarıda tutacaklar" dedi.

Muratoğlu'nun "Arap Prensi neden 10 milyar dolar verdi" başlıklı yazısının ilgili bölümü şöyle:

"Arap prensi neden 10 milyar dolar verdi? Daha birkaç yıl önce 2018'de dolar Rabia (dört) oldu derken üzerine iki tane de kuma getirdi… Düşmüş hali 12… Çıktığı 13.5'tan nasıl geri çekildi? Arap Emirlikleri'nin bir prensi Türkiye'ye davet edildi… Erdoğan ile görüştü… Arkasından açıklama geldi… “Birleşik Arap Emirlikleri Türkiye'ye yatırım yapmak üzere, 10 milyar dolarlık bir fon ayırmıştır” denildi… Yeter mi? Güldürmeyin beni!

Sahi darbe girişimini “Birleşik Arap Emirlikleri” yaptırdı diyenler kimdi? Yakında terörist ilan eder bunu dile getirenleri… İşin enteresan tarafı şeyhler tarafından seçilen emirlerin monarşi ile yönettiği Birleşik Arap Emirlikleri açıklama yapmasa, 10 milyar doların geleceğini, demokrasiyle yönetilen Türkiye'de neler döndüğünü bilemeyeceğiz! İşin güzel tarafı Birleşik Arap Emirlikleri toplamda 7 emirlikten oluşuyor ve 6 emirlik daha var. Her hafta bir prens gelse… Paraya bak…

Denilen o ki, bir pazarlık yaptılar. O paranın istenilen seviyeden ülkeye girmesi için kuru yukarı çıkardılar. Giriş tamamlanana kadar kuru yukarıda tutacaklar… El alemin ağzı torba değil ki büzesin… Alternatif iddialara göre dolar 13.50 seviyesini gördüğü anı baz alıp bunu anlaşma şeklinde de yapmış olabilirler… Bilemiyoruz tabii… Birleşik Arap Emirlikleri açıklar belki… Öyle vizyonsuz bir yönetim var ki işbaşında… Para gelse bile ne yapacak? Söyleyeyim, yine beton dökmek için çukur açacak!"