Trump'tan 'Maduro, yakalanarak Venezuela’dan çıkarıldı' iddiası

ABD Başkanı Donald Trump, Venezuela’ya yönelik bir dizi hava saldırısının ardından, Devlet Başkanı Nicolás Maduro’nun yakalandığını ve eşiyle birlikte ülkeden uçakla çıkarıldığını öne sürdü.

Trump, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, “Amerika Birleşik Devletleri, Venezuela’ya ve lideri Nicolás Maduro’ya karşı geniş çaplı bir operasyonu başarıyla gerçekleştirdi. Maduro, eşiyle birlikte yakalanarak ülke dışına çıkarıldı” ifadelerini kullandı.

ABD’li yayın kuruluşu CBS’ye konuşan yetkililer, Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro ve eşinin ABD ordusunun seçkin özel kuvvetler birimi 'Delta Force' tarafından yakalandığını belirtti.

Venezuela Devlet Başkan Yardımcısı Delcy Rodriguez, Maduro ile eşinin nerede olduğunun bilinmediğini ve hayatta olduklarına dair kanıt talep ettiklerini söyledi

Trump, konuyla ilgili Florida’daki Mar-a-Lago’da saat 11.00’de bir basın toplantısı düzenleneceğini duyurdu.

Açıklamada başka ayrıntı verilmedi.

VENEZUELA'DA NELER OLUYOR?

Cumartesi sabah erken saatlerde Venezuela’nın başkenti Caracas'ta en az yedi patlama meydana geldi; kent üzerinde alçak uçuş yapan uçaklar rapor edildi. Maduro yönetimi, aylar süren baskı kampanyasının ardından ABD’yi sivil ve askerî tesisleri hedef almakla suçladı.

ABD Federal Havacılık Müdürlüğü (FAA), Caracas’taki patlamalardan önce, 'devam eden askerî faaliyetler' gerekçesiyle ticari uçakların Venezuela hava sahasını kullanmasını yasakladı. ABD’den, saldırıların rolü, hedefleri veya amacı hakkında bir açıklama henüz gelmedi.

Patlamalarla birlikte bazı kişiler sokaklara çıktı, bazıları ise sosyal medyada ses ve görüntüler paylaştı. Can kaybı olup olmadığı netleşmedi. Görünür saldırı 30 dakikadan kısa sürdü; ancak devamının gelip gelmeyeceği belirsizdi. İki saat sonra kentin bazı bölgelerinde elektrik kesintileri sürerken, trafik akışı normaldi. Başkentteki bir askerî üssün hangarından duman yükseldiği, başka bir askerî tesisin ise elektriksiz kaldığı bildirildi.

İLK SALDIRI CIA'DAN

Patlamalar, Trump yönetiminin Maduro’ya yönelik baskıyı tırmandırdığı bir dönemde yaşandı. Washinton yönetimi tarafından hedef alınan Maduro, ABD’nin son aylardaki askerî hamlelerini kendisini iktidardan uzaklaştırma girişimi olarak nitelendiriyor.

AP’nin aktardığına göre, CIA geçen hafta, Venezuelalı uyuşturucu kartelleriyle bağlantılı olduğu düşünülen bir limana yönelik İHA saldırısının arkasındaydı. Bu, ABD’nin Eylül’de başlattığı operasyonlardan sonra Venezuela topraklarında bilinen ilk doğrudan eylem oldu.

Trump, aylardır Venezuela’daki hedeflere kara ve hava saldırıları emri verebileceği tehdidinde bulunuyordu.

CARACAS'TA SEFERBERLİK ÇAĞRISI

Venezuela hükümeti destekçilerini sokağa çıkmaya çağırdı. Yapılan açıklamada, “Halk sokağa! Bolivarcı Hükümet, tüm toplumsal ve siyasal güçleri seferberliğe davet ediyor ve bu emperyalist saldırıyı kınıyor” denildi.

Açıklamada, Maduro’nun 'tüm ulusal savunma planlarını devreye soktuğu ve olağanüstü hâl ilan ettiği' belirtildi. Bu durum, hakların askıya alınması ve silahlı kuvvetlerin rolünün genişletilmesi yetkilerini içeriyor.

Venezuela’da 2019’dan beri kapalı olan ABD Büyükelçiliğinin internet sitesinde, Amerikalı vatandaşlara yönelik bir uyarı yayımlandı.

Uyarıda, şu ifadeler yer aldı:

Caracas ve çevresindeki patlama haberlerinin farkındayız. ABD vatandaşları bulundukları yerde kalsın

TIRMANAN GERİLİM

Patlamalar, Trump yönetiminin bölgede askerî eylemleri artırdığı bir döneme denk geldi. ABD, Venezuela açıklarında yaptırımlı petrol tankerlerine el koydu; Trump, diğerlerine abluka emri vererek ülke ekonomisi üzerindeki baskıyı artırdı.

ABD ordusu, Eylül başından bu yana Karayipler ve Doğu Pasifik’te uyuşturucu taşıdığı iddia edilen tekneleri hedef alıyor. Trump yönetiminin açıkladığı rakamlara göre, 35 tekne vuruldu ve en az 115 kişi hayatını kaybetti.

Bu saldırılar, Kasım’da ABD’nin en gelişmiş uçak gemisinin bölgeye gelişiyle doruğa çıkan, nesillerin en büyük askerî yığınağının ardından geldi.

Trump, tekne saldırılarını ABD’ye uyuşturucu akışını durdurmak için gerekli bir tırmanma olarak savunuyor ve ABD’nin kartellerle 'silahlı çatışma' içinde olduğunu ileri sürüyor. Cuma günü Venezuela, uyuşturucu kaçakçılığıyla mücadele konusunda ABD ile müzakereye açık olduğunu bildirmişti.

Maduro ise perşembe günü yayımlanan önceden kaydedilmiş bir röportajda, ABD’nin baskı kampanyasıyla Venezuela’da hükümet değişikliği dayatmak ve geniş petrol rezervlerine erişmek istediğini söyledi.