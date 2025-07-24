İBB'ye yönelik yürütülen soruşturma kapsamında tutuklanan ve Silivri'ye sevk edilen İBB Medya AŞ Yönetim Kurulu Başkanı Murat Ongun'un cezaevinden fotoğrafı paylaşıldı.

Ongun'u cezaevinde ziyaret eden eşi Gözdem Uğur Ongun, Instagram hesabından ziyarete ilişkin bir paylaşım yaptı.

Ongun paylaşımına, "Geçen ay izin verdiler aşkımı gördüm. Saçı uzamış çünkü kuaför yok, avlusunda bir köşeye güneş vuruyormuş orada kitap okurken güneşlenmiş, 89 kiloya düşmüş yani fit mi fit... Bizi ve güzel kokuyu özlüyormuş çünkü tuvaletten lağım kokusu geliyormuş. Hepinize selamı var" notunu düştü.