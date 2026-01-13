Cumhuriyet Gazetesi Logo
Murat Ongun'un ikinci hesabına da erişim engeli!

Murat Ongun'un ikinci hesabına da erişim engeli!

13.01.2026 18:11:00
Güncellenme:
Haber Merkezi
Takip Et:
Murat Ongun'un ikinci hesabına da erişim engeli!

İBB davasından tutuklanan Murat Ongun'un yeni sosyal medya hesabı da kapatıldı.

İBB davası kapsamında 23 Mart 2025'ten bu yana tutuklu bulunan İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Medya A.Ş. Yönetim Kurulu eski Başkanı Murat Ongun'un X hesabı kapatıldı.

Ongun daha önce kapatılan hesabının yerine açtığı hesabının kapatıldığını yeni X hesabı üzerinden duyurdu.

‘MrtOngun_resmi’ kullanıcı adına sahip yeni X hesabından yaptığı ilk paylaşımda Murat Ongun, şunlara yer verdi:

"İkinci hesabım da kapatıldı. Yola bu hesap ile devam edeceğiz.

 

Güçlü desteğiniz ve dayanışmanız ile bu hesap da büyüyecek, gerçekler daha çok insana ulaşacak.

Murat Ongun."

İlgili Konular: #murat ongun