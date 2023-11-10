Muratpaşa'da 10 Kasım anma töreni düzenlendi

Yayınlanma: 10.11.2023 - 11:29

Güncelleme: 10.11.2023 - 11:29

Tören, Belediye Başkanvekili Hüseyin Sarı’nın Atatürk Anatı’na çelenk sunmasıyla başladı. Belediye çalışanlarının yanı sıra ilçe sakinlerinin de katıldığı törende saat 09.05’te siren ve kora sesleriyle 2 dakikalık saygı duruşunda bulunuldu.

Saygı duruşunun ardından okunan İstiklal Marşı’yla Kent Meydanı’nda bayraklar yarıya indirildi.

Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal ise Cumhuriyet Meydanı’nda düzenlenen törene katıldı. Diğer yandan belediyenin eski Lara Caddesi’nde kent parklarında yer alan Deniz Yüzü ve Dağ Yakası kafelerinde de saatler Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün vefat ettiği 09.05’i gösterdiğinde 2 dakikalığına hayat durdu.

Muratpaşa Belediyesi, ayrıca bugün saat 18.00’de Ata’ya Saygı Yürüyüşü düzenleyecek. Muratpaşa Atatürk Kent Meydanı’ndan Türk bayrakları ve meşalelerle Prof. Dr. Erdal İnönü Kent Parkı’na gerçekleşecek yürüyüş yaklaşık 4 kilometre devam edecek. Yürüyüş, Prof. Dr. Erdal İnönü Kent Parkı’nda Muratpaşa Belediyesi Türk Halk Müziği Gençlik Korosu konseriyle sona erecek.

Konserde Atatürk’ün sevdiği şarkılar seslendirilecek.