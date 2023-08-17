Muş - Bingöl karayolunda 6 araç birbirine girdi: 3 ölü, 8 yaralı
Muş - Bingöl karayolunda, 6 aracın karıştığı zincirleme kazada 3 kişi hayatını kaybetti, 8 kişi yaralandı.
Kaza, akşam saatlerinde Muş - Bingöl karayolunun 8’inci kilometresindeki Kıyık köyü yakınlarında meydana geldi. Sürücülerin isimlerinin henüz belirlenemediği araçlar zincirleme kazaya karıştı. Kazada, araçlarda bulunan Sezgin Karakuş, Alican Çiçek ve Ferman Uçar hayatını kaybetti.
ARAÇLAR KAZA YERİNDEN KALDIRILDI
8 kişinin yaralandığı kaza yerine sağlık, AFAD, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ambulanslarla Muş Devlet Hastanesine kaldırıldı. Polis ekipleri bölgede trafiğin kontrollü geçişini sağlarken, kazaya karışan araçlar, çekici yardımıyla yoldan kaldırıldı.
Kazaya tanık olan sürücülerden Hakan Ataklı, "Murat Köprüsü'ne gidiyorduk. Kazayı 800 metre ileride gördüm. Arabamı sağa çektim. Bir otomobil gelip arabamın üzerine düştü. Araçta ailem ve kız kardeşim vardı. Onlarda herhangi bir sıkıntı yok. 6 araç birbirine girdi" dedi.
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