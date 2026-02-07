Cumhuriyet Gazetesi Logo
Muş İl Sağlık Müdürlüğü'nden 'şebeke suyu' uyarısı: 'Dişlerinizi bile fırçalamayın'

Muş İl Sağlık Müdürlüğü'nden 'şebeke suyu' uyarısı: 'Dişlerinizi bile fırçalamayın'

7.02.2026 10:20:00
Güncellenme:
AA
Takip Et:
Muş İl Sağlık Müdürlüğü'nden 'şebeke suyu' uyarısı: 'Dişlerinizi bile fırçalamayın'

Muş İl Sağlık Müdürlüğü, şebeke suyunda yapılan analizlerde bazı parametrelerin mevzuatta belirtilen sınır değerlerin üzerinde tespit edildiğini belirterek, sonuçlar normale dönünceye kadar vatandaşların şebeke suyunu içme, yemek hazırlama ve ağızla temas gerektiren amaçlarla kullanmaması gerektiğini duyurdu.

Müdürlükten yapılan yazılı açıklamada, son günlerde bazı basın organları ve sosyal medya mecralarında içme suyuna ilişkin gündeme gelen iddialar üzerine, gerekli inceleme ve değerlendirmelerin yapıldığı belirtildi.

Muş merkez içme suyu sisteminin farklı noktalarından alınan numunelerin yetkili laboratuvarlara gönderilerek analiz edildiği bilgisine yer verilen açıklamada, "Yapılan analizler sonucunda, bazı parametrelerin mevzuatta belirtilen sınır değerlerin üzerinde olduğu tespit edilmiştir. Elde edilen bulgular, içme suyu altyapısından sorumlu kurum olan Muş Belediyesi ile paylaşılmış, gerekli bilgilendirme ve ikazlar yapılmıştır" denildi.

"AĞIZ TEMASI GEREKTİREN İŞLEMLERDE KULLANMAYIN"

Uygunsuzluğun kaynağının tespiti ile bakım-onarım ve teknik iyileştirme süreçlerinin belediye tarafından ivedilikle yürütülmesinin talep edildiği bildirilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Müdürlüğümüzce süreç yakından takip edilmekte olup, izleme ve denetim faaliyetleri sürdürülmektedir. Vatandaşlarımızın sağlığının korunması amacıyla içme suyuna ilişkin uygunsuzluklar giderilinceye ve analiz sonuçları normale dönünceye kadar şebeke suyunun içme, yemek hazırlama ve ağızdan temas gerektiren amaçlarla doğrudan kullanılmaması, zorunlu hallerde ise en az 10 dakika kaynatıldıktan sonra soğutularak kullanılması gerekmektedir. Kaynatılmamış şebeke suyunun diş fırçalama ve benzeri doğrudan ağız teması gerektiren işlemlerde kullanılmaması önemle tavsiye edilmektedir."

İlgili Konular: #Muş #uyarı #Şebeke Suyu

İlgili Haberler

Şebeke suyunun sık sık kesilmesi nedeniyle dereden getirdikleri suyu içiyorlar
Şebeke suyunun sık sık kesilmesi nedeniyle dereden getirdikleri suyu içiyorlar Osmaniye'de şebeke suyunun sık sık kesilmesi nedeniyle sorun yaşayan yaşlı çift dereden getirdikleri suyu içiyor.
Sulama projeleri daha tamamlanamadan Köy Hizmetleri zamanında yapılan şebekeler iyileştirmeye alındı: GAP bitmeden ‘eskidi!’
Sulama projeleri daha tamamlanamadan Köy Hizmetleri zamanında yapılan şebekeler iyileştirmeye alındı: GAP bitmeden ‘eskidi!’ Geçmişi 1970’li yılların sonuna uzanan Güneydoğu Anadolu Projesi (GAP) aradan yıllar geçmiş olmasına karşın hâlâ tamamlanamadı. Proje daha tamamlanamadan, kapatılan Köy Hizmetleri Genel Müdürlüğü zamanında inşaa edilen sulama şebekeleri eskidi. Rehabilitasyon ve altyapının iyileştirilmesi için çalışma yapılırken, tamamlanamayan sulama projeleri için ise 2028’e tarih verildi.
Konya'da su krizi derinleşti: 84 kuyu açılıp şebekeye bağlandı
Konya'da su krizi derinleşti: 84 kuyu açılıp şebekeye bağlandı Konya Ovası’nda kurak geçen dönemin ardından barajlardaki su seviyesi düşünce yetkililer de önlemleri artırdı. Konya Su ve Kanalizasyon İdaresi (KOSKİ) Genel Müdürü Ahmet Demir, “Konya merkez ilçeleri için 84 tane daha ilave kuyu açmamız gerektiğini tespit ettik. Günlük su ihtiyacını tespit ettikten sonra kuyuları açıp şebekeye de bağladık" dedi.