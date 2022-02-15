Muş Vali Doç. Dr. İlker Gündüzöz'den AKP'li başkana ziyaret

CHP İstanbul Milletvekili Oğuz Kaan Salıcı, Muş Vali Doç. Dr. İlker Gündüzöz'ün, AKP Varto İlçe Başkanlığını ziyaret ettiğini belirterek "Parti devleti bu işte!" dedi.

cumhuriyet.com.tr
15 Şubat 2022 Salı, 18:04
Muş Vali Doç. Dr. İlker Gündüzöz'den AKP'li başkana ziyaret
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CHP İstanbul Milletvekili Oğuz Kaan Salıcı, sosyal medya hesabından Muş Valiliği'nin bir gönderisini paylaştı. 

Söz konusu gönderide, Vali Doç. Dr. İlker Gündüzöz'ün AKP Varto İlçe Başkanlığını ziyaret ettiği belirtildi. Paylaşımda, Vali ve AKP'li üyelerin fotoğrafları da yer aldı. 

"PARTİ DEVLETİ BU İŞTE!"

Ziyareti eleştiren Salıcı, "Parti devleti bu işte!" dedi. 

"Az kaldı, bu görüntüler tarihe karışacak" diyen Salıcı, "Devleti temsil edenler tüm siyasi partilere eşit mesafede duracak. Parti devleti değil, hukuk devleti hâkim olacak!" ifadelerini kullandı. 

Salıcı'nın paylaşımı şu şekilde: 


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