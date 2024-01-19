Muş'ta metruk evde asılı bulunmuşlardı... Aile Bakanlığı'ndan 2 kız öğrencinin ölümüne ilişkin açıklama
Muş’un Varto ilçesinde 14 yaşındaki iki kız öğrencinin şüpheli ölümü sonrasında Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı sosyal inceleme başlatıldığını açıkladı.
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı 14 yaşındaki iki kız öğrencinin şüpheli ölümüne ilişkin açıklama yaptı.
Açıklamada, öğrencilerin ölümüyle ilgili acilen inceleme başlatıldığı ve ailelere psikososyal destek verildiği bildirildi.
Bakanlktan yapılan açıklamada, "Muş’un Varto ilçesinde 14 yaşındaki iki kız öğrencinin şüpheli ölümüne ilişkin haberlerin ardından Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığımız tarafından sosyal inceleme ivedilikle başlatılmıştır. Olayla ilgili adli makamlarca yürütülen soruşturma devam etmekte olup, konu Bakanlığımız tarafından da yakından ve titizlikle takip edilmektedir. Bakanlığımızca ailelere yönelik psikososyal destek süreci de başlatılmıştır” ifadelerine yer verildi.
? Muş'un Varto ilçesinde 14 yaşındaki iki kız öğrencinin şüpheli ölümüne ilişkin basın açıklamamız pic.twitter.com/oXbBLnQMhL— T.C. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı (@tcailesosyal) January 19, 2024
İKİ KIZ ÖĞRENCİ ASILI HALDE ÖLÜ BULUNDU
Muş'un Varto ilçesinde metruk evde ipte asılı bulunan 8'inci sınıf öğrencileri P.A. (14) ve Z.T. (14) toprağa verildi.
Polis intihar üzerinde dururken, P.A.’nın babası Cemal A., "Eşim ve ben çalıştığımız için çocuklarımızı yalnız bıraktık. Çok üzgünüm" demişti.
P.A. ve Z.T.'nin cansız bedenleri, savcı ve polisin incelemesinin ardından önce Varto Devlet Hastanesi’nin morguna kaldırıldı, buradan da otopsi için Muş Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.
Otopsi işlemlerinin ardından kızların cenazeleri, aileleri tarafından teslim alındı. P.A., Varto Cemevi’nde yapılan törenin ardından son yolculuğuna uğurlandı.
Z.T.'nin cenazesi ise Bingöl'ün Karlıova ilçesi Bağlıisa köyüne götürülerek toprağa verildi.
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