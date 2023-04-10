Mustafa Balbay'ın 'kaçak petrol' yazısına Berat Albayrak'tan 'karartma' çabası: Erişim engeli getirildi

Yayınlanma: 10 Nisan 2023 - 13:09

Güncelleme: 10 Nisan 2023 - 13:19

Cumhuriyet yazarı Mustafa Balbay'ın "Kara petrolden de kara bir ticaret" başlıklı köşe yazısına AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın damadı, eski Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak tarafından erişim engeli talep edildi.

30 Mart 2023 tarihinde yayımlanan yazıya, İstanbul Anadolu 3. Sulh Ceza Hakimliği tarafından erişim engeli getirildi.

O hafta gündeme oturan Reuters haberine değinen Balbay yazısında, Uluslararası Tahkim Mahkemesi'nin Kuzey Irak’tan kaçak petrol ticareti yaptığı gerekçesiyle Türkiye’yi Irak merkezi yönetimine 1.4 milyar dolar tazminat ödemeye mahkûm etmesini konu almıştı.

Türkiye Cumhuriyeti Enerji Bakanlığı'nın karara itiraz etmediğini ve uyacaklarını ifade eden Balbay'ın yazısında aktardığına göre, "Petrol ticaretini yapan Powertrans firması 2011 yılının mart ayında kuruldu. Aynı yılın temmuz ayında Erdoğan’ın başbakanlığındaki Bakanlar Kurulu kararı ile Irak’tan petrol ticaretinde tek yetkili kılındı. Tekel yapıldı. Şirketin yetkili makamları ise tanıdık: damat Berat Albayrak, enişte Ziya İlgen ve Pınarhisar koğuş arkadaşı Hasan Yeşildağ" idi.

1.4 milyar dolarlık cezanın faizleriyle 3.5 milyar dolara çıkacağı hesaplandığını söyleyen Balbay, "Kerkük-Ceyhan boru hattından günde 350 bin varil petrol taşınıyordu. İddia o ki gerçek miktar saklanıyordu. Petrolün önemli bir bölümü tankerlerle Malta açıklarından itibaren uluslararası piyasaya satılıyordu. Yukarıda sözünü ettiğimiz kişilerin yetkili olduğu şirket üzerinden yasal olmayan yolla milyar dolarlar kazanıldı. Şimdi bunun cezasını biz ödeyeceğiz!" ifadelerine yer vermişti.