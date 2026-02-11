Mustafa Çiftçi kimdir? Yeni İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi nereli, kaç yaşında? Mustafa Çiftçi evli mi, eşi kim?

Resmi Gazete'de yayımlanan yeni kararlara göre, İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'nın yerine Mustafa Çiftçi atandı. Peki, Mustafa Çiftçi kimdir? Mustafa Çiftçi nereli? Mustafa Çiftçi evli mi, eşi kim?

MUSTAFA ÇİFTÇİ KİMDİR?

Mustafa Çiftçi, 1970 yılında Konya'nın Çumra ilçesinde doğdu. İlk ve orta öğrenimini Çumra'da, lise öğrenimini Konya'da tamamladı. 1995 yılında Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Kamu Yönetimi Bölümü'nden mezun oldu.

MUSTAFA ÇİFTÇİ'NİN HAYATI VE KARİYERİ

Çiftçi, 1996 yılında İçişleri Bakanlığı'nın açtığı Kaymakam Adaylığı sınavını kazandı ve 85. Dönem Konya Kaymakam Adayı olarak göreve başladı. 1998 yılında 8 ay süreyle İngiltere'ye gitti. 1999 yılında ise Milli Güvenlik Akademisi'nden mezun oldu. Daha sonra Aksaray-Gülağaç, Erzurum-Tekman, Nevşehir-Derinkuyu, Bitlis-Adilcevaz ve Kırşehir-Kaman ilçelerinde Kaymakamlık, İçişleri Bakanlığı Personel Genel Müdürlüğü'nde Daire Başkanlığı yaptı.

TBMM'de Özel Kalem Müdürlüğü ve Başkan Başmüşavirliği görevlerinde bulundu.

2007 yılında Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Kamu Yönetimi Bölümü'nde yüksek lisans çalışmasını tamamladı.

2011 yılında da Ankara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi'ni bitirdi.

2018'de Çorum Valisi olarak atandı ve 4 yıl 9 ay görev yaptı.

İSKİLİPLİ ATIF'I ANMA TÖRENİ

Mustafa Çiftçi, 4 Şubat 2021'de Çorum Valisi olduğu dönemde Milli Mücadele döneminde İngilizlerin desteği ile gerici isyanlara destek veren İskilipli Atıf'ı anma törenine katıldı.

Çorum Valiliği, İskilip ilçesindeki anmayı sosyal medyadan "İskilipli Mehmet Atıf Hoca şehadetinin 95. yıldönümünde mezarı başında dualarla anıldı" sözleri ile paylaştı. Anmaya katılımına gelen tepkiler sonrası Çiftçi, Atıf'ı, "ilim, aksiyon ve dava adamı" olarak nitelendirdi.

MUSTAFA ÇİFTÇİ EVLİ Mİ, EŞİ KİM?

Çiftçi, evli olup 3 çocuk babasıdır. İngilizce ve Arapça bilmektedir.